“Presidente, tenemos casi 4 millones de indigentes”

Consultado acerca de las expresiones del jefe de Estado, quien se refería al repunte de la actividad hotelera y gastronómica tras la pandemia de Covid-19 cuando lanzó la polémica frase, Tetaz sentenció: “¿Sabés dónde hay que esperar dos horas? En los comedores comunitarios donde la gente tiene que ir a comer porque no tiene plata para comer en la casa. Mientras el Presidente dice eso, hay récord de personas comiendo en comedores en la Argentina y el Gobierno además tiene récord de plata gastada para darles subsidios a esos comedores”.

Tras ello, el legislador completó: “Si él [por Fernández] no sabe que su propio gobierno está gastando una fortuna para que la gente pueda comer en un comedor porque no puede comer en la casa... Y además tampoco es cierto el dato sobre restaurantes y hoteles, que son una minoría de la población y están un 20% debajo del nivel de consumo que había en el año 2017 -con los datos del propio Indec-, así que no veo que haya nada para festejar en la Argentina, realmente”.

De esta forma, se manifestó en línea con otros referentes de la oposición, como el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, quien cuestionó en Twitter: “Según el Indec hay 3.700.000 indigentes, argentinos que no esperan dos horas sino que no comen. Se ríen en la cara de la gente o no tienen idea de lo que pasa en el país”.

Toda la oposición fustigó la frase del presidente y se hizo hincapié en que ni siquiera quienes se dedican al turismo tienen motivos para festejar, porque si bien esta temporada es mejor que las dos que le precedieron, no es tan buena como otras no tan lejanas. “Sin ir más lejos, en 2017 los números fueron mucho mejores para la gastronomía y la hotelería. Ahora están comparando con el año pasado y con el anterior, de plena pandemia, entonces es obvio que los resultados van a ser mejores. Pero no hay que ver esa foto que nos quieren mostrar tendenciosamente, sino que hay que ver la pleícula completa”, dijo Tetaz.

Antes de que terminara enero, en Mar del Plata ya habían llegado un millón de turistas. Ese número constituye un récord para la ciudad balnearia, que tuvo la capacidad hotelera colmada.

Dirigentes de las Cámaras de Turismo de Mar del Plata se mostraron sorprendidos por haber alcanzado casi del 100 % de ocupación hotelera, un récord histórico. Desde el sector indicaron que en los primeros quince días del mes de enero se recibieron 696.104 turistas, y se superó el millón de turistas al final el mes. Por su parte, Bernardo Martin, Presidente del Ente Municipal de Turismo (EMTUR) aseguró: “Mar del Plata nos sorprendió positivamente y creemos que los números de febrero van a mantener esta tendencia hacia números records que hacen historia”.