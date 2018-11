Presupuesto: aval del MPN y voto en contra de Fuentes

El kirchnerista Marcelo Fuentes, en tanto, no solamente votó en contra sino que además ofició de portavoz de esa formación política para cuestionar la ley aprobada a la madrugada.

Pese a su voto favorable, Pereyra criticó lo que calificó como “obras electorales”, y exigió que se trabaje para reactivar las obras de las autovías Chichinales-Cipolletti y Plottier-Arroyito, la obra del tercer puente sobre el Río Neuquén; y la repavimentación de la Ruta N° 40 entre el Puente Rinconada y Zapala “columna vertebral de la Argentina, que hoy se encuentra intransitable”.

Su compañera de bancada, por su lado, indicó que “lo que mucha gente no entiende es que no tener presupuesto le da toda la discrecionalidad al Poder Ejecutivo cuando prorroga el ejercicio del año en curso, o sea, del 18 para el 19, que no tiene ningún tipo de pauta que se correspondan con la realidad económica del año próximo”.

guillermo pereyra

El peronista Marcelo Fuentes fue el portavoz de la dura oposición que hizo el kirchnerismo durante el debate en el Senado.

“Bicicleta financiera”

El kirchnerista Fuentes, a su turno, señaló que el proyecto propone “más bicicleta financiera” y advirtió que “la reducción del gasto en servicios sociales en términos reales, no nominales, será del 6%”, al tiempo que señaló que “la deuda pública es del 87% del PBI”.

“Resulta cínico venir a plantear como una virtud desarrollar programas de emergencia para enfrentar la misma crisis que yo mismo creo con las políticas que estoy pidiendo que me voten”, ironizó el neuquino en referencia al Gobierno.

Después de casi catorce horas de discusión, la iniciativa obtuvo 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención y la sesión finalizó minutos antes de las 4 de la madrugada de este jueves.

Lucila Crexell

El expediente fue defendido por los legisladores de Cambiemos y cuestionado duramente por la oposición, aunque algunos legisladores del peronismo y de partidos provinciales votaron a favor.

La propuesta convertida en ley contempla déficit cero una inflación interanual promedio del 23 por ciento, una caída de la economía del 0,5 por ciento y destina más del 70 por ciento de los recursos al gasto de jubilaciones, salud y planes sociales.

40,10 pesos es el valor promedio de la cotización del dólar con el que se aprobó la ley

Además, contempla una inflación interanual del 23 por ciento para diciembre del año próximo y una caída de la economía del 0,5 por ciento del PBI, mientras que los servicios de deuda aumentarán 48,8 por ciento respecto de este año.

Marcelo Fuentes

45 votos afirmativos consiguió Cambiemos para sancionar el Presupuesto

Hubo 24 negativos y una abstención y la sesión finalizó minutos antes de las 4 de la madrugada de ayer.El expediente fue defendido por los legisladores de Cambiemos y cuestionado duramente por la oposición.

Valor del dólar

El proyecto supone un valor para el dólar en promedio de 40,10 pesos.

Entre otras cuestiones, prevé que la recaudación tributaria subirá un 38,9 por ciento, que se aumentarán los recursos para el Ministerio de Desarrollo Social en un 34,2 por ciento y que el consumo privado caerá alrededor del 1,6 por ciento.

Además de la llamada ley de leyes, los senadores también aprobaron otros proyectos vinculados al Presupuesto, como un régimen de monotributo especial para pequeños productores cañeros, la Adenda al Consenso Fiscal firmado por 18 gobernadores y la actualización de los criterios del revalúo de ganancias de empresas sobre el índice de precios al consumidor.

Asimismo, los senadores aprobaron ayer durante las deliberaciones cambios al proyecto, llegado en revisión desde la Cámara de Diputados, que modifica el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales.

