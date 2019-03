Probation para el petrolero que baleó a otro en un pozo

En este sentido, los magistrados le impusieron la obligación de presentarse semestralmente ante la Justicia y una prohibición de ejercer cualquier acto de intimidación, perturbación o violencia hacia la víctima.

Asimismo, Galeano deberá presentarse ante el Gabinete Médico Forense para ser evaluado por un psicólogo, quien determinará la necesidad o no de algún tratamiento.

Durante la audiencia, la fiscal Eloísa Müler solicitó la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva para el hombre.

El defensor Fabián Flores, en cambio, requirió una probation o en su defecto un año y cuatro meses de prisión condicional.

Cabe recordar que, si bien la fiscalía acusó a Galeano por tentativa de homicidio, un tribunal lo condenó por lesiones graves, agravadas por el uso de arma de fuego

El hecho ocurrió el 22 de octubre de 2015, alrededor de las 9:30, en la batería 2 de Desfiladero Bayo Neuquén, a 15 kilómetros de Rincón de los Sauces.

En ese momento, la víctima llegó al lugar a bordo de una camioneta de la empresa para la que trabajaba, en el asiento del acompañante. Cuando se encontraron, Galeano le disparó con un arma de fuego en la pierna, hecho que quedó grabado en un audio del celular de la víctima.

El argumento de los magistrados

Por unanimidad, los jueces señalaron que no se pudo determinar la capacidad ofensiva del arma (ya que no fue secuestrada) y descartaron la distancia del disparo como un agravante. además, señalaron que Galeano no tiene antecedentes.

LEÉ MÁS

Petrolero culpable de lesiones graves por balear a otro

Por una discusión, casi lo asesina en un pozo petrolero