Protesta en empresa petrolera porque no cobran el sueldo

Cutral Co

Empleados de la empresa Más Energía protestaron en Cutral Co porque hace seis meses no les pagan el sueldo y tampoco percibieron el aguinaldo.

El personal reclama que la planta se encuentra inactiva hace un año, pero desde julio no cobran el salario que habían acordado. “No nos pagan pero tampoco nos despiden”, declaró uno de los trabajadores afectados, quien aseguró que “la situación es la misma desde junio de 2015”.

“Hace tiempo venimos manifestándonos y desde el sindicato nos dijeron que lo iban a arreglar, pero hasta ahora no ha pasado nada. Necesitamos una respuesta porque estamos desesperados, son 21 familias las que están siendo afectadas”, agregó.

Los trabajadores denuncian que no tienen la culpa porque no les han dado una solución a pesar de que se presentaron en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul y otras localidades. “Es una cosa o la otra, queremos que nos digan algo, desfavorable o favorable, no nos importa”, finalizó.