"Puedo darle algo más al club"

“Feliz por seguir, por mi y por mi familia. Me siento bien, capacitado, en condiciones de darle algo más al club”, señaló Orlando a LM Neuquén apenas concluido el encuentro. “Con el técnico anterior no tuve oportunidades. Justo estábamos en un mal momento, lo trajeron a Coco Landeiro para sumar puntos, para salvarnos del descenso, y como no soy del estilo de juego que se necesitaba en ese momento, jugué poco. Ahora capaz que con Trotta pueda tener una chance más”, se esperanzó el crack.

"Lalo va a seguir porque es ídolo y en la Comisión Directiva creemos que tiene mucho para dar. En este club tiene contrato hasta que él quiera seguir jugando”. Gastón Sobisch Presidente de Independiente

“Me motiva el doble que cierta gente piense que Porra ya está, que tiene que retirarse. Uno vive del fútbol y lo poco que me queda se lo quiero dar al Rojo, pero demostrando que aún puedo”, admitió Lalo. Reveló que habló con el flamante DT, quien le dijo: “Empezamos todo de cero. Puede tener un equipo en la cabeza pero hay que demostrarle que uno puede estar”.

Por último, no se asustó por los nombres que trajo Cipo y resaltó el armado del Rojo. “Me gusta cómo se está formando. Diego labura bien y tiene ganas. Si entendemos su mensaje, vamos a dar que hablar. Hoy con los nombres no ganás nada...”, culminó.