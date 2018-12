La difusión de los dichos de la flamante presidenta del BAR en la cuenta de Twitter de Ciudad.com hizo que Jimena recogiera el guante y fuera a fondo con irónicos tuits. “¿Contractual? Yo ruego no abrir, eh, preguntale a producción, bah, a tu marido, más fácil. Tal vez a veces garpa más tirar buena onda que andar tirando mierda todo el tiempo. Producción decide qué funciona para el show y el jurado evalúa las coreos, el resto es pura gilada y a la gilada...”, fue el picante primer mensaje de la participante del certamen.

Fernet con coca light

Luego se dedicó a dar detalles de su arreglo. “Dato de color, yo firmé el contrato del Bailando la semana pasada, también lo pueden chequear con producción. Y ya que están, pregunten por mis exigencias, que es una sola: coca light para el fernet. El fernet también lo llevo yo de mi casa, en la cartera y les convido a todos”, aseguró.

De cara a la final del certamen, Barón se explayó: “Si no funciono o bailo mal, lo cual es lógico debido a que soy actriz, ponele que cantante, y jamás tomé una bendita clase, me iré feliz de haberme animado a exponerme en una disciplina que no manejo. Pero barro, jamás, no voy a entrar en la chicana ni en la sacada de ojos de la final”.