Puso los puntos

Lo sé seguramente desde antes que usted. Le aseguro que es la primera vez que en este espectáculo, que ha ido por todo el mundo, encuentro a alguien que dice eso. Desde antes que usted, estoy trabajando por hacer cosas en esta ciudad (Barcelona), así que le pido que me deje hacer mi espectáculo”.

“Este disco fue compuesto en castellano hace 47 años y este espectáculo lo repasa de arriba abajo”, explicó el artista que tiene varias canciones en catalán en su repertorio, aunque no estaban previstas para este recital. Tras un largo aplauso, siguió cantando.

Postura política

Si bien Serrat es uno de los más recios defensores de Cataluña, fue criticado recientemente por ciertos grupos independentistas por su posición con respecto al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

"Cuando se produjo la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que por cierto duró ocho segundos, que como tiempo no es mucho, yo no era partidario de que se produjera porque pensaba que no nos llevaba a los catalanes ni a Cataluña a ningún lado que nos hiciera avanzar positivamente como ciudadanos”, declaró en una entrevista.

Sus dichos generaron críticas y una campaña de boicot en las redes contra el documental Serrat, el noi del Poble Sec, un especial sobre su vida que emitió TV3 y que tuvo gran audiencia.