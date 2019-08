Sin filtro: “Este ridículo solo me quiso g... y quedó caliente porque no me gustan los p...”

Sin anestesia

Ángel de Brito compartió en Twitter una captura del lamentable comentario y le escribió a Belén: “Hola @ belufrancese se juntaron dos de tus ex y uno te trató de gato”. Horas más tarde llegaría la contundente respuesta de la modelo: “Jajajaja upa qué caliente que se quedó. Todo porque nunca entendió que NO es NO. ¿Y exsss? Las ganas... ¡mis dos ex novios son caballeros! Y hablan maravillas de mí porque me conocen. Este ridículo solo me quiso g... y quedó caliente porque no me gustan los p...”.

Cuando el conductor de Los ángeles de la mañana le preguntó por De La Serna, Francese se puso nuevamente filosa: “No lo conozco como persona. Solo lo crucé en un Martín Fierro y no tengo interés de conocer Machirulos que se juntan y hablan de una mujer, o la descalifican; no son ni target”

Francese el pasado año ya había dejado mal parado al actor español cuando visitó Buenos Aires. Si bien compartió una salida con Arce ella aseguró en Los ángeles de la mañana que era “poco caballero”.