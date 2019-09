Y hoy, justamente, Ailín puede coincidir con el Diez y conocerlo. “Maradona y el equipo van a entrenar en nuestro horario, por lo que estaremos a la expectativa de lo que suceda en Estancia Chica. Rocío (por la pareja de Maradona) nos dijo que ella iba a venir a ver nuestro entrenamiento. Que ellos dos nos acompañen desde adentro es un plus inimaginado pero que tengo ganas de transitarlo. Diego no es mi ídolo porque no lo vi jugar sino de manera tardía y me falta ese sentimiento que por ahí me generan otros jugadores. Sin embargo, sé lo que significa para el pueblo mundial y ojalá que su presencia y la de Rocío sumen en el crecimiento de la disciplina”, comentó Franzante a LM Neuquén.