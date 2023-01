Qué dijeron los hombres de la casa de Gran Hermano tras la eliminación de Coti

Inesperado hasta hace pocas semanas, Coti pasó de gran candidata a expulsada de la casa de Gran Hermano . Su espontánea contra Julieta y Daniela terminó condenándola y haciéndola perder en la votación con Ariel. Esto provocó muchas reacciones, sobre todo por parte de los hombres de la casa, quienes siguen viendo como no pueden eliminar a Alfa, mientras siguen perdiendo aliados en el camino.

Obviamente el más afectado por la salida de la correntina fue El Conejo, con quien salía desde las primeras semanas del reality . El participante no pudo evitar mostrarse llorando y hasta habló en el confesionario sobre lo ocurrido.

"Estoy mal, muy triste. Estoy sin fuerzas, sin ganas, sin aliento, sin nada", le dijo El Conejo a Gran Hermano dentro del confesionario. Fue ahí que le consultaron si pensaba empezar a jugar solo ahora que se había ido Coti. “Sí, pero sin soltarle la mano a una persona que me ha sido fiel y que ha estado al lado, que es Maxi", aseguró.

Chicos gran hermano Coti 1.jpg

Además, confirmó que seguirá con su juego contra Alfa. "No cambiaría el sentido de la gente que quiero que se vaya. Me refiero a Walter", expresó El Conejo quien aseguró que Walter es “lo contrario a un ejemplo para la sociedad". "Se maneja en la soberbia, se cree más que otros y denigra a la gente", cerró.

Quien estaba contento con la eliminación de Coti era Ariel, con quien compitió hasta al final por ver quién se quedaba en la casa de Gran Hermano. El participante intento entablar una conversación con Alfa, sin embargo, Walter siguió con su mala onda con él.

Chicos gran hermano Coti 2.jpg

“Que lindo que nos salve la gente, tenías razón el apoyo de la gente es…”, le dijo Ariel a Alfa en la cocina. “La gente ve todo hermano, la gente ve a los garcas, los mentirosos, los que actúan, los que que tratan de tirar mierda a los demás para ensuciarlos”, aseguró Alfa antes de agregar: “Por eso, como vos intentaste tirarme mierda a mí es que no te contesto. No me hables más, te pido por favor”.

Quien también habló de la eliminación de Coti fue Maxi, quien intentó consolar a El Conejo. “Tiene todo el verano para laburar, para sacarle provecho”, le dijo el cordobés a su colega. “No me digas así culiao, decime algo que me ayude culiao”, le respondió con una leve risa. “Está con mi señora culiao, así que más vale que se porten bien. Estamos en la misma”, respondió Maxi, refiriéndose a Juliana.