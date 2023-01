La escandalosa reacción de Daniela tras el beso de Nacho y Thiago en la pileta

Y aunque el público festejó el beso, algo que venían esperando desde hace mucho tiempo, la que no se lo tomó bien fue Daniela, quien aún no parece decidirse si va a vengarse de Thiago por los comentarios que él hizo de ella, o si de verdad quiere estar con él. Por eso, al ver el beso entre los dos jóvenes, la participante no pudo ocultar su molestia.

“¿Te enojaste?”, le preguntó Thiago a Daniela mientras ambos estaban solos en la habitación. “Y si a vos te molesta una cosa y lo hacen igual, ¿vos te enojarías?”, le preguntó Daniela. “Él me dio encima, yo no le dí”, se intentó justificar. “Vamos afuera, está todo bien, vamos afuera”, respondió ella visiblemente enojada. “No dale, ¿en serio te enojaste por eso?”, preguntó sorprendido Thiago. “Vos me dijiste que vos te enojarías también”, fue lo único que le respondió ella.

Thiago y Daniela Nacho 2.jpg

Luego, se pudo ver a la pareja bailando afuera, y Daniela abrazando de muy mala gana a Thiago. “No me abracés así como de mentira, no me hagas así, no me hagas así”, le pidió Thiago ofendido. “Bueno, me dolió, ¿no me puede doler?, ¿te puedo querer demasiado para que me duela?, perdón por quererte demasiado…”, le respondió Daniela aún enojada.

Y la participante se cruzó con Nacho al rato, y sentados uno al lado del otro le ofreció la mano aún enojada. “Ganaste, muy bien, dame la mano, te felicito”, le dijo Daniela al participante. “Ahora seguís vos…”, le respondió él intentando bajar su enojo. “No mi amor, ya está”, cerró ella.