¿Qué dijo el ministro de Salud sobre el primer caso de coronavirus en Argentina?

A raíz de esto, el mismo paciente se trasladó a un centro de salud privado de la ciudad de Buenos Aires (en la Clínica Suizo Argentina), en donde llevaron adelante el protocolo correspondiente para evitar la propagación de la enfermedad. De esta forma quedó aislado y se le tomaron las pruebas para ser analizadas. Tras 24 horas, las muestras arrojaron un positivo para coronavirus.

El paciente expresó que vive solo y que desde que llegó al país no se reunió con ninguna persona. También aclaró que el hombre “está en buen estado de salud” y va a seguir aislado en la clínica hasta que se cumpla el periodo correspondiente.

“El señor ha colaborado intensamente con todas las autoridades. Permanece internado. el señor estuvo en varios lugares de Europa, pero principalmente en Italia del norte. Es un pasajero que viajó en primera clase... Ni bien sintió un síntoma recurrió a un establecimiento privado", relató el ministro.

Ante esto, desde la cartera que dirige González García, aclararon que se está identificando y notificando a los pasajeros que viajaron cerca del hombre que contrajo el virus para controlarlos, y en caso de ser necesario, ponerlos en cuarentena. En caso de que alguna de estas personas no esté en la Capital Federal, en las diferentes provincias del país están listos para llevar adelante el mismo protocolo.

"Hay una cuestión de miedo en la sociedad que está sobreactuada. Entiendo que nadie esté tranquilo pero es una enfermedad que en la mayoría de los casos no requiere internación, que todavía no la tenemos acá, que vamos a luchar para que no se disemine. Lo que pasó no es que se va a generalizar, vamos a tratar de que no se generalice", declaró González García.

Por último, la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recordó que el país se encuentra en “la fase de contención” y que el objetivo es “minimizar el ingreso del virus o retrasarla lo más posible” para fortalecer los “subsectores del sistema de salud”.

