Qué dijo Guardiola sobre el posible pase de Messi al City

"Como he dicho, sobre el mercado de fichajes vamos a hablar a final de temporada y no diré nada ahora", agregó Guardiola, quien conquistó 14 títulos en la institución española con Leo a la cabeza, sobre el tema. Dos frases que no dejan margen de dudas para un entrenador que no se deja llevar por los rumores y menos por los relacionados con el futuro de mejor jugador del mundo, que públicamente reiteró su deseo de extender el vínculo con Barcelona.

Meses atrás, en febrero, tras la explosion las internas en Barcelona que tuvieron como pico el fuerte cruce entre Messi y el director deportivo Eric Abidal, el técnico español también había sido directo con su pensamiento: "Messi es jugador del Barcelona. Se quedará allí. Ese es mi deseo. No hablaré de jugadores de otros equipos. Creo que terminará su carrera en Barcelona".