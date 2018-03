¿Qué dijo Macri de los cantitos en su contra en las canchas?

"Me pareció creativo y gracioso, igualmente no dejo de ser inocente y de pensar que detrás de esto está también la política", señaló en una entrevista televisiva.

El presidente Mauricio Macri minimizó los cantitos que se escuchan en las canchas donde le propinan un rosario de insultos. "Me pareció creativo y gracioso, igualmente no dejo de ser inocente y de pensar que detrás de esto está también la política y que no nació espontáneamente", sostuvo Macri en una entrevista concedida al programa de TV "La Cornisa" anoche en la Residencia de Olivos.