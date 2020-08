¿Qué dijo Messi hace dos años sobre jugar en el City?

"¿Dónde voy a estar mejor que en Barcelona? Estoy en el mejor equipo del mundo, una de las mejores ciudades del mundo, mi familia está acomodada, mis hijos ya tienen a sus amigos...", le dijo a TyC Sports en su museo personal hace dos años. "No necesito irme a otro equipo para demostrarle nada a nadie", apuntó.

La Pulga descartaba por completo un posible pase a Manchester City para jugar junto a Sergio Agüero, su amigo y compinche desde los inicios en la Selección. "No, yo al City no. Si se da es porque el Kun viene para acá", dijo en aquella oportunidad. "Uno piensa en otras ligas, en la liga inglesa, pero a la hora de la decisión es muy difícil salir de Barcelona", sostuvo Lio en la previa a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Según trascendió, el Manchester City le ofrecerá a Messi la posibilidad de jugar tres años en la Premier League, pero con dos años "prorrogables" en una de las franquicias del equipo, el New York City de la MLS fútbol estadounidense. Claro está, que la negociación aún no comienza, y en Barcelona, no le abrirán las puertas facilmente.