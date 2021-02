"Que la gente se acerque, está resurgiendo el verano teatral en Neuquén"

tupperware (1).jpg

"Desde que comenzamos a ensayar después de la cuarentena por la pandemia, lo que me interesó fue el trabajar lo teatral a partir de la distancia. Hay una palabra, que es académica, pero que en el teatro nos sirve: proxemia. La proxemia lo que analiza son las posibilidades de las actrices en el espacio. Más allá del protocolo que nos pide dos metros de distancia, nosotros nos pusimos a estudiar y vimos que, a partir de esa distancia, las actrices pueden prometer mucha más actuación porque hay más posibilidades corporales que cuando están más cerca, ya que ahí el espectador pide que se resuelva la escena. Y nos favoreció porque exploramos más las posiciones del escenario. En Neuquén solemos actuar en espacios reducido por los espacios que tenemos, que nos propone una actuación diferente a la que proponen los teatros de Buenos Aires y Tucumán, por ejemplo, que son más amplios. Ir al aire libre nos permitió explorar otro tipo de actuación y nosotros lo tomamos como ventaja para narrar", remarcó el director.

"Para nosotros fue un año difícil como para muchos argentinos que han perdido por un tiempo la posibilidad de activar su campo de producción. A nosotros nos tocó en la yugular porque nos sacó lo más importante del teatro, que es el encuentro. Algo cambió. A mi me pasa que ahora no sé qué narrar, no sé qué le estará pasando al espectador porque no he tenido ese contacto. Eso es lo que me van a dar estas funciones", celebró antes de reflexionar el efecto que vienen teniendo los contenidos de las plataformas streaming y las redes sociales en el gusto del público.

"Me parece interesante que el espectador consumió Netflix en la pandemia y ahí hay una narrativa de series y de ficción que lo va modificando en cuanto a los contenidos que consume y las formas de consumir. Eso a mi me pone expectante porque quiero sacar una síntesis. Para mi ya está cambiando el lenguaje teatral y el narrativo del cine y las series", advirtió.

"A mi me gusta como se retroalimenta. En la época de los 80', 90', sobre todo en Buenos Aires, la tele empezó a tomar procedimientos que sucedían en el teatro under: lo que hacía (Alejandro) Urdapilleta, Batato Barea, Humberto Tortonese, Verónica Llinás con Gambas al Ajillo, la televisión lo tomó, lo robó y lo llevó a una forma de actuar que la podemos ver hoy en día. Creo que ahora está sucediendo a la inversa. Nosotros tendremos que observar qué está sucediendo en esas plataformas para poder mezclar y ver qué combinación rara puede salir en el teatro", planteó y agregó que las redes sociales también influyen en la construcción de un "espectador nuevo".

Para finalizar, Krahulec anunció que en la próxima presentación de Tupperware en TENEAS sorteará uno de sus tres libros (Tupperware, Ahora, Agatha y Acto fallido) que siempre están a las venta en las funciones de sus obras. "Que la gente se acerque al teatro que está resurgiendo el verano teatral en Neuquén, hay muchas opciones", subrayó.