¿Qué le respondió Riquelme a Tévez tras sus duras declaraciones?

"No tengo nada que hablar, yo estoy tranquilo porque sé la clase de persona que soy y cómo soy afuera de la cancha", le dijo fuera de micrófono, Román al periodista Claudio Freire, de Fox Sports.

Así, anticipó a la prensa y a la gente que por ahora no piensa responderle públicamente a Tévez.

En una entrevista con TyC Sports, el Apache afirmó que “Riquelme le hace mal al club”. “Riquelme siempre tira para abajo a los jugadores de Boca, no les hace bien. Habla cuando el equipo anda mal o le va bien a River”, señaló Carlitos, y siguió: “Respeto a Riquelme como ídolo. Antes no tenía amigos periodistas y ahora toma mates con ellos. Me banqué un año y medio que hablara”. Además, el Apache indicó: “Riquelme era ídolo dentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear”.

