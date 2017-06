"Riquelme es ídolo, pero no le hace bien al club"

En una entrevista con TyC Sports, el Apache afirmó que “Riquelme le hace mal al club”. “Riquelme siempre tira para abajo a los jugadores de Boca, no les hace bien. Habla cuando el equipo anda mal o le va bien a River”, señaló Carlitos, y siguió: “Respeto a Riquelme como ídolo. Antes no tenía amigos periodistas y ahora toma mates con ellos. Me banqué un año y medio que hablara”. Además, el Apache indicó: “Riquelme era ídolo dentro de la cancha, pero afuera deja mucho que desear”.

“Siempre critica al cuerpo técnico, a los jugadores. Es ídolo del club, tiene la palabra más que autorizada, pero creo que no les hace bien ni al club ni a los pibes que están ahora jugando para Boca”, sentenció Tevez.

Las palabras del jugador se viralizaron en las redes sociales y los portales deportivos. Los ídolos quedaron enfrentados y las encuestas sobre a quién quiere el hincha proliferaron. Aparecieron videos con los mejores goles del 9 y el 10, y hasta declaraciones de otras épocas cuando Carlitos expresaba que Román era su ídolo.

Turbulencias

En este escenario, una vez más en la temporada el plantel de Boca quedó inmerso en una turbulencia por cuestiones extrafutbolísticas.

El equipo que conduce Guillermo Barros Schelotto está a 24 horas de jugar un partido decisivo por el torneo. Si mañana derrota a Aldosivi, y River pierde ante y Banfield no le gana a Central, será campeón.

Sin embargo, ayer solo se habló de la magnitud de cada ídolo, dejando en un segundo plano lo futbolístico. Lo mismo sucedió cuando Juan Insaurralde y Jonathan Silva se pelearon en la práctica, cuando Pablo Pérez fue expulsado por pegarle una patada a un juvenil, o el día que Cristian Pavón apareció fumando en la previa de un partido. Ni hablar de Centurión, que chocó en auto una madrugada y se dio a la fuga, luego circularon por Whatsapp fotos de él desnudo y apareció en las primeras planas de todos los medios por una denuncia por violencia de género de su ex pareja.

Boca, líder desde la fecha 13 cuando derrotó a River, vivió meses convulsionado como si hubiera estado al borde del descenso. El mayor mérito de Guillermo tal vez sea llegar con éxito a la meta luego de sortear tantos obstáculos.

Sobre su regreso al club

“Sin el fuego adentro es difícil volver”

“Tomé la decisión de irme de Boca en el último partido. Sé que a muchos les molestó la salida en silencio. Mi hija mayor me decía, llorando en el vestuario, que no me fuera. Acepté la oferta de China porque creía que no tenía más fuerzas para seguir”, dijo Tevez sobre su salida del club, y al ser consultado sobre si piensa en regresar agregó: “No sé qué voy a hacer a fin de año. Si no tengo hambre de gloria, es muy difícil que siga en un club. Si me falta ese fuego adentro, es muy difícil que pueda volver a Boca”, afirmó.

El Guille mete a Centurión para ir por el campeonato

Buenos Aires

Un par de minutos antes de las declaraciones de Carlos Tevez, el entrenador Guillermo Barros Schelotto sostuvo en conferencia de prensa que es un sueño pelear el título dirigiendo a Boca, a tres fechas para la finalización del torneo, en la previa del partido de mañana a las 17:45 contra Aldosivi, en Mar del Plata.

“Es un sueño estar acá, en esta situación, pronto a que se defina el torneo. Es un gran objetivo el que tenemos de ser campeones”, dijo.

En relación con los cambios, el DT haría una sola variante en el equipo que le ganó a Independiente en la Bombonera: el ingreso de Ricardo Centurión por Junior Benítez. “Centurión está a disposición, es posible que juegue, ha trabajado bien y se ha sentido bien de la pierna”, afirmó.

La única duda pasa por el estado de Fernando Tobio, quien en la semana entrenó diferenciado por una molestia en el izquiotibial, aunque el defensor aseguró ayer que está bien para jugar.

En este contexto, Boca saldrá a la cancha en Mar del Plata con: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán, Jonathan Silva; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Fernando Gago; Centurión; Cristián Pavón; Darío Benedetto.

Hace cuentas

El Xeneize puede festejar el finde

En medio de la polémica que se generó en el mundo Boca por las declaraciones de Carlos Tevez criticando a Juan Román Riquelme, quedó fuera de foco que el equipo de Guillermo puede ser campeón este fin de semana por la fecha 28. Para que eso suceda, lo primero que tiene que pasar es que hoy Banfield no le gane a Central como local. El segundo paso es que Boca le gane a Aldosivi y el tercero, que River pierda en el Monumental ante Racing.