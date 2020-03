"Debemos considerar la importancia que implican nuestros establecimientos en el desarrollo de la economía del país y el normal abastecimiento de productos básicos en los supermercados, farmacias y patios de comidas", concluye el texto en que, a su vez, se destaca que los locales gastronómicos de Patio Bulrrich y Alcorta Shopping cerrarán a las 21.

"Estamos restringiendo la cantidad de horas de atención para tratar de reducir el flujo, sobre todo en las ciudades grandes para que los empleados no lleguen a sus lugares de trabajo en horario pico, donde el transporte público está más demandado.", explicó Sergio Dattilo, gerente de Relaciones Institucionales de IRSA, en diálogo con LMNeuquén.

"Nosotros desde hace tiempo venimos extremando las medidas de higiene en los lugares de circulación, en los pasamanos, en las botoneras de ascensores y en los despachos de comidas y bebidas. Extremamos el uso de descartables y el alcohol en gel en todos lados, la atención que se debe poner en este tipo de emergencias", remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno nacional ordene un cierre de shoppings, Dattilo manifestó: "Si nos dicen que tenemos que cerrar, cerramos. Hasta ahora fue solamente un comentario del Presidente (Alberto Fernández), del cual se han hecho eco muchos medios como si fuera algo que ya decidió. Cuando se decida volvemos a hablar. Pero si la orden es cerrar, obviamente vamos a cerrar", recalcó.

alto-comahue-shopping.jpg IRSA anunció restricciones de horarios en sus centros comerciales, incluido el Alto Comahue Shopping de Neuquén.

Dattilo señaló que en los últimos días no se registró una mayor concurrencia de personas a los shopping, aunque sí en los supermercados. "Ese es una fenómeno mundial, no solamente argentino. Ante la incertidumbre, la gente va y se abastece. Pero en los shoppings tuvimos un flujo normal de gente. La gente no dejó de ir, pero tampoco estuvimos invadidos. No se puede comparar el shopping con el fenómeno de los supermercados", advirtió.

"Nosotros estamos haciendo estrictamente lo que nos indican las autoridades sanitarias de cada jurisdicción. Si nos dicen que tenemos que reducir la cantidad de gente, lo haremos. Por ahora no tenemos ningún pedido ni orden concreta de hacerlo. Si llegara a aparecer esa orden, obviamente la vamos a seguir al pie de la letra como corresponde en este tipo de situaciones", subrayó.

Por último, el gerente de Relaciones Institucionales de IRSA destacó que, si bien hay más casos de coronavirus en Capital Federal y en territorio bonaerense -por la concentración demográfica y por ser la principal puerta de ingreso de la gente que viene de los lugares más complicados por la pandemia- "miramos con la misma atención lo que sucede en Neuquén y en Salta". "Los 14 shopping que tenemos en el país son igual de importantes. Espero que en Neuquén no haya ningún caso y que en la Argentina haya menos casos", concluyó.

