Qué regalo de Marcelo Tinelli vendió Soledad Aquino para comprarse un caballo

Es sabido del amor por los animales que tiene Soledad Aquino , este es tan fuerte que no hubo regalo que resista. Sucede que al ofrecerle un caballo y con su deseo latente de tener uno vendió un anillo de oro que el conductor le había regalado especialmente.

“En los papeles se llama Toscano Orosman, pero yo le digo Moro. Lo tengo hace veinte años y es como un tercer hijo. No sabes lo que lo extrañé todo ese tiempo que estuve en la clínica”, reveló en diálogo con Hola.

“Después de que se murió mi último caballo, Gitano, ya no quería saber nada con tener otro. Pero un amigo me llamó para decirme que el dueño de un mestizo criollo ya no lo quería tener. Lo fui a ver y cuando nos miramos, te juro que tenía la cara de Gitano. Le dije al dueño: ‘Este caballo tiene que ser mío’", contó sobre el vínculo instantáneo que se generó con este.

Sin embargo, para poder tener a Moro debió sacrificar cosas materiales y así poder comprarlo: "En ese momento no tenía un mango, así que fui a casa y saqué un anillo espectacular de oro que me había regalado Marcelo [Tinelli] con las iniciales ‘S.T.’ (Soledad Tinelli). Yo ya no era más Tinelli, así que lo vendí y compré a Moro”.

A ese punto llega el amor por los animales de Soledad Aquino, que pese a que intentó guardar el anillo como recuerdo por aquel amor que duró desde 86 al 93, llegó algo mucho más fuerte.

De esta manera, ella decidió darle un uso útil a aquel anillo. Es que de otra manera sólo hubiera quedado guardado allí por mucho tiempo. Para evitar que eso suceda, optó por invertirlo en Moro, su caballo que ya lleva 20 años junto a ella.