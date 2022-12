Qué va a comer Flavia Palmiero en Navidad

Flavia-Palmiero.webp

“Año tras año las cosas van cambiando. Ahora tengo media familia viviendo en Estados Unidos y estoy esperando que mi hijo vuelva para pasar la Nochebuena con nosotros. También vienen mis primos, mis tíos, a veces vienen amigos. Sí, me gusta celebrarlo”, le contó a Para Ti sobre cómo será su Navidad este año.

Vale recordar, que Flavia Palmiero tuvo su paso por Masterchef Celebrity, en el cual mostró sus dotes en la cocina. Su paso por este reality le permitió aprender algunos tips de los cocineros más conocidos de la Argentina y que seguramente utilizará de cara a la Nochebuena.

Ante eso, contó qué es lo que preparará para cenar este 24 de diciembre: “Mi menú navideño es más argentino imposible. Yo preparo un gran asado, tanto para Nochebuena como para fin de año”.

flavia-palmiero-mastercheff.jpg

Para que no queden dudas, explicó los motivos por los que prefiere hacer asado antes que las típicas comidas navideñas: “Me encanta. No respeto las tradiciones, hago algo que me gusta y lo resuelvo de esa manera, porque es rico, es lindo, a mí me gusta”.

Por lo pronto, esta noche Flavia Palmiero no solo se pondrá al hombro el armado de la fiesta, sino que también tiene todo listo para tirar la carne a la parrilla y deleitar a su familia con un asado argentino.