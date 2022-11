Flavia Palmiero contó quienes fueron los hombres que la conquistaron en su vida y cómo

Flavia Palmiera parejas 1.jpg

“Flor de la V me invitó a su casa cuando sus hijos, Isabella y Paul, cumplieron un año, en 2012. Ahí conocí a Luis. Tenemos muchos amigos en común que nos presentaron, charlamos un rato y, cuando estaba por irme, me dijo: ‘Espero que esta vez respondas mi mensaje y aceptes salir a comer’”, contó Flavia.

“No entendí de qué hablaba y después me explicó que me había mandado varios mensajes de WhastApp que nunca respondí. Obvio que no iba a aceptar una cita con alguien que no conocía; no le presto atención a una propuesta que llega de un número que no tengo agendado”, agregó la conductora.

Según se supo la, en ese momento incipiente pareja, fue a cenar al restaurante de German Martitegui. “Nos divertimos mucho y eso me resultó seductor. Además tener amigos en común me dio confianza, y eso es muy importante”, aclaró.

Flavia Palmiera parejas 2.jpg

Otro de los hombres importantes de la vida de fue Marco Batellini, con quién fue madre de Gianmarco y Giuliana, sus dos hijos. La conductora se separó de mala manera, sin embargo, el tiempo recompuso el diálogo y aunque no volvieron a estar juntos, formaron una relación de amistad en busca de lo mejor para sus hijos.

“Aprendimos a llevarnos bien después de muchos años y lo hicimos por nuestros hijos”, aseguró Flavia Palmiero.

Finalmente, otro de los hombres conocido en la vida de Flavia Palmiero fue Franco Macri, con quién tuvo una relación que generó mucha polémica, por la diferencia de edad que había entre ambos.

“Era el tío de mi mejor amiga, Daniela. Había pasado un año de mi separación y él me invitó a su fiesta de fin de año de Punta del Este, y mi amiga me dijo que su tío estaba enamorado de mí”, reveló la conductora.

“Fui por cortesía y me pareció muy interesante y muy cordial ; esa misma noche se me declaró. Me encantó cómo me trataba, el compromiso que tenía conmigo. Me protegía, me hacía sentir muy bien, me hacía feliz. Me gusta el hombre protector, inteligente. De a poco, me enamoré y sé que lo impactó encontrarse con una mujer y no con una chica”, explicó Flavia Palmiero.