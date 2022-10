Mora Godoy blanqueó a su nuevo novio y contó qué los une

Pero él, con cortesía, la acompañó durante una cuadra y se quedaron charlando. "Se me acercó en la calle, me habló, me pidió el teléfono y comenzamos a chatear. Y así nos fuimos conociendo: por WhatsApp. Llevó un tiempo llegar a la primera cita que, claro, fue en uno de esos bares con mesas en la calle que valían oro en la época de pandemia" , le contó Mora a Gente en una entrevista íntima.

Ella no le brinda su teléfono a todo aquel que se lo pide por la calle. Pero este fue un caso especial. "¡Es muy buen mozo! ¡Me gustó de inmediato! La atracción física fue instantánea" , reconoció en el reportaJe. Como era época de aislamiento solo se comunicaban a través de WhatsApp. "Pero después, a medida que lo conocí, me gustó su tranquilidad y la empatía que mostró cuando se encontró con mi panorama familiar: una madre sola con su hija y su papá, que se había instalado en casa" , expresó Mora.

Mora Godoy con su novio.jpg Mora Godoy su Santiago Gilligan se conocieron durante la pandemia y ya conviven en Recoleta.

La bailarina reconoció que estaba enamorada cuando notó que él "no vio a la bailarina, no conoció a Mora Godoy, porque Santiago me encontró sin trabajo y hasta en una situación vulnerable porque a mí me generó mucha tristeza poner en pausa, por tiempo indeterminado, mi profesión. Todo eso me fue enamorando de él".

Hoy viven juntos en el triplex de la artista en Recoleta, con Bianca, la hija de Mora que cumplió 15 años, y Heráclito, el papá de ella, que tiene 80. La convivencia fue un desafío, como reconoce Mora. Y, tal como dijo en Gente, por estos días de enfrentan a un nuevo reto ya que ella acaba de estrenar su espectáculo de tango 20 Años Grandes Éxitos en el teatro Coliseo.

"Es interesante ver qué pasa. Yo soy una mujer independiente, con mucha personalidad y gran exposición y entiendo que asimilarlo no es fácil. Santiago, hasta ahora, lo llevó muy bien y siento que va a seguir así, porque esta charla le hemos tenido infinidad de veces, pero quiero ver cuán cómodo le resulta verme entrar en mi vorágine laboral", explicó Mora.

Las diferentes actividades pueden llegar a ser una complicación, pero está dispuesta a enfrentarla. "Yo hice hice 420 shows en 2019. Y, si bien no quiero volver a vivir ese nivel de exigencia, tampoco puedo negar lo mucho que disfruto de mi profesión. Él se dedica al Comercio exterior, no tiene ninguna relación con el mundo del espectáculo, así que puede ser que la adaptación le lleve un tiempo y es completamente lógico", aseguró la bailarina.