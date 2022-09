Natalia Oreiro confesó la fórmula para seguir enamorada de Ricardo Mollo

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo.webp

A raíz de su participación surgieron las preguntas sobre este amor que perdura en el tiempo. “Para estar con Ricardo no hay fórmulas porque es lo más. No existen. Es elegirse todos los días, es acompañarse, es la admiración. Es una persona maravillosa, muy real y eso me enamora siempre. ¡Es difícil no enamorarse de Ricardo!”, confesó mostrandose aún enamorada.

“Yo con él soy yo y en este programa también. Básicamente con todas mis virtudes y todos mis defectos. Eso es un poco lo que me estoy permitiendo ser. Lo mismo que soy en mi vida, pero con maquillaje y peinados”, comentó respecto a cómo es su vida personal comparada con el programa que conduce.

Entre Mollo y Oreiro brotó el amor en 2012, cuando su hijo Merlín Atahualpa Mollo llegó a sus vidas. Sobre él habló la conductora en diálogo con Ciudad: “Él siempre me acompaña en los programas que hago. Ayuda a los chicos de sonido, pone algunos inalámbricos y eso le encanta. Tiene que estar”.

Natalia Oreiro y su hijo.jpg

Si bien el pequeño tiene solo 10 años, no es fácil el hecho de que sus padres sean reconocidos. Por eso contó cómo manejan eso: “Nos acompaña bastante, conoce este mundo y no le es ajeno, pero sabe que somos mamá y papá en casa y después el papá se sube a un escenario y canta”.

“También la gente es muy respetuosa con nosotros porque no nos exponemos y no lo llevamos a lugares donde sabemos que va a haber prensa. Somos re tranqui y no nos privamos de hacer nada. Él lo vive bien. Son los papás que a él le tocó”, expresó en Ciudad.