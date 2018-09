Quedó herido

“Este martes, cuando se dio a conocer el romance de Laurita y Cabré, tipo 3 de la madrugada, Fede Bal le escribió a Laurita porque se había enterado por las redes. Y le preguntó si tan rápido se le había acabado el amor y si alguna vez lo amó”, reveló el conductor.

Luego ventiló la decisión que tomó Laurita ante el mensaje: “Se dio cuenta de que Laurita lo había eliminado de sus contactos porque no le aparecía la foto de Whatsapp. No quiere saber más nada”.

¿Paños fríos?

El programa de De Brito fue ayer en busca de Bal para escuchar su opinión: “No sé si me sorprendió, pero le deseo lo mejor”, dijo primero el actor, que opinó sobre Cabré. “Eso del prejuicio porque Nicolás estuvo con otras chicas de sus trabajos me parece que hay que guardárselo, porque puede no pasar”, sostuvo.

Bal también aseguró que “hacen buena pareja” y tuvo palabras positivas para su ex: “Siempre le deseo lo mejor porque ella me dio mucho amor. Entonces, yo le deseo lo mismo. Muchísimo amor, que la quieran bien, que tenga una carrera hermosa, que triunfe en esto y que triunfe en el amor”.