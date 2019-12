En una audiencia realizada ayer, la fiscal Paula González solicitó que Mauricio Retamal, oriundo de Cipolletti, sea acusado por el delito de lesiones gravísimas con dolo eventual. “El modus operandi ha demostrado un alto desprecio para con la vida”, sostuvo González luego de explicar la mecánica del accidente.

De acuerdo con la teoría de la fiscalía, Emiliano Amaya se encontraba aguardando el semáforo de Ruta 22 y Chubut en su Volkswagen Gol cuando fue impactado a una velocidad mínima de 107 kilómetros por hora por una Ford Ranger. El fuerte impacto provocó que el Gol se desviara hacia el guardarrail, se desplazara 92 metros por la calzada y quedara con la parte trasera totalmente destrozada. Inmediatamente después, el conductor de la Ranger se fugó del lugar.

Producto del choque, Amaya sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, por el cual se encuentra en coma 3 profundo. “El cinturón de seguridad lo salvó, pero hoy está peleando por su vida, su estado se sigue agravando”, informó el abogado Nahuel Urra, quien representa a la hermana del policía herido.

Las partes acusadoras solicitaron también que se dicte la prisión preventiva por el plazo de seis meses, entendiendo que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento por el accionar del joven desde el momento en el que se fue del lugar del accidente hasta que fue detenido. También remarcaron que “al esconderse, retrasó los exámenes toxicológicos”.

González aseguró que resta realizar pericias técnicas y mecánicas, además de que no descartan que pueda estar involucrado otro vehículo, presumiblemente un Chevrolet Corsa. La fiscal puntualizó que si no fuera porque quedó la patente de la Ranger incrustada en el Gol, probablemente no habrían podido llegar hasta Retamal. “Usó la camioneta como un arma”, indicó la fiscal.

Por otro lado, los defensores oficiales Leandro Seisdedos y Natalia Peloso se opusieron a la calificación legal, entendiendo que, de acuerdo con el relato de la fiscalía, se correspondía la figura de lesiones gravísimas culposas. También se opusieron a la preventiva, ya que expusieron que tras el hecho, Retamal fue al hospital de Cipolletti y dijo que había tenido un accidente. Si bien en un primer momento los efectivos rionegrinos dudaron de si había estado involucrado en un accidente en la localidad vecina, lo descartaron y regresó a su casa.

En la sala estuvieron presentes tanto familiares de Amaya como de Retamal, quienes escucharon atentamente la decisión del juez de Garantías, Lucas Yancarelli, quien tras dar sus argumentos formuló cargos por lesiones gravísimas con dolo eventual.

“Hay que observar la conducta concreta para saber qué hizo el autor para evitar el resultado. El imputado no frenó, no hizo nada para evitar el resultado. Venía a una velocidad que resulta ser traducido en valores estadísticos de un 80% superior a la permitida”, explicó Yancarelli durante sus argumentos. Por último, decidió dictar la prisión preventiva solicitada por la fiscalía, pero por el término de cuatro meses.

p12-f01b-poli(SCE_ID=381023).jpg

“Existe un dato sobre la pericia accidentológica que nos habla de una velocidad de 107 km/h. Además, el imputado no frenó la marcha”, dijo Lucas Yancarelli, Juez de Garantías

Emiliano está en un “coma 3 profundo”

De acuerdo con lo informado por el abogado querellante Nahuel Urra durante la audiencia, la víctima se encuentra en estado delicado y continúa internada en el hospital Castro Rendón con respiración artificial.

“Emiliano es un policía que trabaja en Tránsito, es papá de un nene de 1 año y cuatro meses que, como todo ciudadano, se detuvo en el semáforo y es allí donde de manera imprevista, salvaje, inhumana, Retamal lo embiste”, relató Urra, y aseguró que la utilización del cinturón de seguridad lo ayudó ya que el accidente fue brutal.

Sin embargo, Emiliano presenta una lesión neurológica grave, con compromiso en el tronco cerebral.

El joven de 28 años se encuentra internado en el hospital Castro Rendón, adonde fue trasladado en primera instancia, y según el último parte médico al que accedió el abogado representante de su hermana, se encuentra en “un coma 3 profundo”, además de presentar neumonía.

Por su estado de salud, la calificación provisoria solicitada por las partes acusadoras y avalada por el juez Yancarelli es la de lesiones gravísimas con dolo eventual.

92 metros fue arrastrado el Gol por el fuerte impacto.

Luego de ser chocado de atrás por la Ford Ranger, el auto que conducía Amaya recorrió 92 metros sobre la Ruta 22 y terminó parando casi sobre la intersección con calle Río Negro.

107 km/h es la velocidad mínima a la que conducía.

De acuerdo con una pericia accidentológica, Retamal circulaba a alta velocidad y no frenó antes de impactar al Gol. Este número supera ampliamente la máxima permitida en rutas.

Las horas clave tras el accidente

Jueves, 2:30

A esa hora estima la fiscalía que ocurrió el brutal accidente en el que resultó gravemente herido el policía Emiliano Amaya, de 28 años.

Jueves, 12:00

Alrededor del mediodía, personal policial ya se encontraba custodiando la casa de Retamal en Cipolletti. Allí también estaba la Ford Ranger con la que chocó al Gol.

Jueves, 19:30

Finalmente, llegó el pedido de captura. El joven fue trasladado y alojado en una celda de la unidad policial y revisado por el médico. Ayer lo acusaron.

LEÉ MÁS

Así se desplazó el auto del policía tras el brutal choque en la Ruta 22

La Ranger chocó a más de 100 kilómetros por hora al policía Amaya