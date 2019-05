Quejidos de La Llorona atemorizan a un pueblo

María Juana tiene cinco mil habitantes y queda 129 kilómetros al este de la capital santafesina, y está en un estado de alteración cada noche, esperando el regreso de La llorona, que no los deja dormir tranquilos. Ahora que las noches se hacen largas, el temor también crece del mismo modo. Y a pesar de que no hay más pruebas que un sonido, a los vecinos nadie les quita de la cabeza la idea de que todo puede ser real. Los sonidos de verdad que meten miedo. Son gritos ensordecedores que parecen salir de un alta voz y que inundan el silencio de la noche de María Juan, un lugar donde las casas carecen de rejas y la inseguridad no parece ser un problema.