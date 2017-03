Quemó y mató a 4 chicos y 2 jóvenes: va 20 años preso

Tal como describió el fiscal Maximiliano Breide Obeid, la madrugada del 18 de noviembre de 2007 Martínez se encontró con Paola Díaz, su ex, en una peña en el CPEM 60, se sentó cerca de ella, comenzó a molestarla y la amenazó de muerte y con pegarle donde más le doliera.

Un guardia lo sacó del salón y el hombre se fue hacia el Parque Industrial. Compró un bidón de combustible en la estación de servicio, dos cervezas en un mercado y se fue a la casa de ella en el sector de la toma El Tanque de Parque Industrial.

Allí, roció con nafta súper la casilla y la prendió fuego, sin importarle quién estaba adentro.

En el interior dormían cuatro hijos de Díaz, su yerno y una nieta de meses. Las víctimas fatales fueron la hija mayor de Díaz, Johana Sánchez (19), junto a su pareja, Diego Villegas (22), y su pequeña hija, Milagros Villegas (5 meses). También estaban otros tres hijos de la mujer: Anahí Sánchez (9), Vanesa Sánchez (7) y Milton Sánchez (11), quien fue rescatado por los vecinos pero murió tres días después por una falla multiorgánica producto de la gravedad de las quemaduras en el cuerpo.

Desde ese día, Martínez permaneció prófugo. Tuvo pedido de captura nacional e internacional y luego de nueve años en el anonimato, en diciembre pasado fue capturado en la casa de un hermano en un pueblo de Jujuy. A principios de ese año había ido a realizar el trámite de renovación del DNI y el sistema registró que había adulterado sus huellas digitales.

En diciembre fue acusado y quedó preso por seis meses, a la espera de un juicio por jurados y con una expectativa de pena de prisión perpetua. Sin embargo, la fiscalía y la defensa pública arribaron a un acuerdo de responsabilidad y ayer se realizó una audiencia para establecer su culpabilidad por el delito de homicidio simple en concurso ideal con seis hechos, debido a las seis muertes.

A su turno, el homicida tomó el micrófono y, con un tono muy bajo, le respondió al juez sobre si había entendido y si aceptaba el acuerdo al que arribaron la fiscalía y la defensa pública. “Sí”, afirmó. Por último, antes de imponer la pena, el juez de garantías Lucas Yancarelli le consultó si quería expresar algo. “No, no voy a decir nada”, dijo Martínez, y marchó preso.

Cayó por hacerse el nuevo DNI

Los pesquisas tenían el dato de que Enrique Martínez se hacía pasar por un hermano para esconderse en el noroeste argentino, donde era golondrina.

La clave estuvo en la renovación del DNI, donde dio un domicilio en La Merced, Salta. Los policías de Recaptura lo vieron primero en Salta, pero terminó cayendo el 30 de noviembre pasado en Aguada Caliente, en Jujuy.

“No me alcanza, pero sé que las va a pagar”

“Que sean 20 por favor, no quiero menos”, estalló en llanto Rita, la mamá de Diego Villegas, una de las víctimas del incendio que desató Martínez hace 9 años.

El estremecedor grito retumbó en la sala luego de que el juez hiciera un cuarto intermedio para deliberar la pena que le impondría al acusado.

Abrazada con todas sus fuerzas a sus hijos y aferrada a la fotografía de Diego, esperó con nerviosismo los interminables minutos hasta que llegó la resolución del juez.

Tras escuchar el veredicto, ya no pudo contener las lágrimas que corrían como ríos por sus mejillas. “Me hubiese gustado unos años más, pero no importa, por lo menos sé que las va a pagar”, disparó Rita en medio de un llanto que mezclaba el dolor con la felicidad.

“Obviamente que nadie me va a devolver a mis hijos. Ellos no estaban haciendo nada malo, estaban durmiendo nada más, y a él no le habían hecho nada”, afirmó.

“Yo no vivo en paz desde que murieron. Es una herida que nunca se va a cerrar”, sentenció Rita, sin soltar la foto de Diego junto a Johana y su nieta Milagros.

Ya en la calle, le agradeció “al fiscal Breide Obeid y a todos los que trabajaron para que esté preso”, concluyó.

“Fueron nueve años de vivir sin esperanzas”

Si bien ayer Paola Díaz, de 44 años, no presenció la audiencia donde se condenó a su ex, en declaraciones a LM Neuquén recordó con lujo de detalles el encuentro que mantuvo con Martínez en la peña, previo a que incendiara la casilla.

“Me apretó contra el cuerpo de él y me dijo: ‘Te voy a golpear donde más te duele y después no voy a parar hasta verte en un cajón, te voy a matar’”, así la amenazó esa noche.

“Fueron 9 años de vivir esperanzados y a la vez sin esperanzas. Por eso, cuando me avisaron que lo habían atrapado, para mí fueron muchos sentimientos encontrados”, expresó la mujer en la misma sala donde se acusó a su ex de matar a sus hijos y se le dictó la preventiva.

“Yo cometí el peor error de mi vida, como siempre digo”, confesó Díaz sobre el sentimiento de culpa que la atormenta todos los días por haber salido esa noche y haber seguido el consejo de su amiga de quedarse en el lugar tras las amenazas. “Si me hubiera ido en ese momento, habría salvado la vida de ellos. Hubiera preferido mil veces que me matara a mí y no a mis hijos”, concluyó.

Un calvario que se extendió por casi una década

18/11/07 Incendió una casilla

Martínez compró un bidón de nafta, roció la casilla de su ex y la prendió fuego. Las llamas consumieron la precaria vivienda en cuestión de minutos. Cuatro menores y una joven pareja murieron quemados.

30/11/16 Casi una década prófugo

El Departamento de Recaptura de la Policía neuquina, después de un intenso trabajo, logró detenerlo en Jujuy. Fue durante un operativo conjunto entre las policías de Neuquén, Salta y Jujuy. La captura se produjo en la casa de un hermano del agresor, en la localidad fronteriza de Aguas Calientes.

9/12/16 Formulación de cargos

La fiscalía lo acusó de homicidio y le dictaron 6 meses de prisión preventiva. Todo estaba previsto para que enfrentará un juicio por jurados y se especulaba que la pena sería de perpetua.

31/3/17 Condenado por acuerdo

La fiscalía y la defensa acordaron la responsabilidad de Martínez y luego el juez le impuso la pena pedida por el fiscal. Ahora deberá cumplir 20 años de prisión por sus crímenes.