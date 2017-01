"Quería que Valdez pagara sufriendo en la cárcel, no así"

Neuquén.- A tan sólo 48 días de haber comenzado a cumplir su condena a cadena perpetua, el femicida de Noemí Maliqueo se encuentra en un hospital debido a un cáncer de pulmón terminal. El miércoles, la Justicia le otorgó a Roberto Valdez el beneficio de la prisión domiciliaria (la cumpliría internado), y los familiares de la víctima reclaman información y tienen miedo.

“Lo que me quiero asegurar es en dónde está Valdez. Estoy mal, tengo unos nervios terribles”, afirmó Irma, la mamá de la joven de 21 años que fue asesinada de un tiro en la cabeza en septiembre de 2015 y que generó la primera condena por femicidio en la provincia. Irma aseveró que se enteró de la audiencia de Valdez el viernes, por los medios, cuando viajaba a bordo de un colectivo.

“La verdad que todavía no reacciono, estoy loca desde que me enteré”, aseguró. “Queremos saber si está grave como dicen, si tiene custodia”, detalló la mujer en relación con la marcha que realizarán hoy en fiscalía para reclamar información oficial. “No podemos confiar en la Justicia. Me enteré que el 28 de diciembre lo internaron”, apuntó.

La mamá de Noemí no deja de pensar en el riesgo que implicaría que Valdez pudiera escaparse: “Ya está condenado, no le importa nada más, y tiene muchos contactos”. “Tenemos bronca”, concluyó Irma, indignada sobre el inesperado estado de salud del femicida.

Desde la fiscalía ratificaron que el cáncer que se le detectó hace unas semanas a Valdez “es fulminante”. “No tiene custodia, pero ante cualquier posibilidad de traslado los médicos tienen que notificarlo”, aseveró la fiscal Mariela Jara.

