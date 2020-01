¿Quién es Cazzu, la "niña emo" del trap que viene a revolucionar la Confluencia?

Con su potente voz y personalidad, la jujeña Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida también como "la jefa del trap", fue telonera de Daddy Yankee y Ozuna en sus shows en Buenos Aires. Con 26 años recién cumplidos recibió el 2020 con más de cinco millones y medio de seguidores en Instagram. Su seudónimo se convirtió en una de las palabras más buscadas en Google en junio del año pasado, horas después de que el clip "Quién empezó", con Jimena Barón llegara a las plataformas digitales.

Sin embargo, Cazzu sabe bien lo que es remarla desde abajo. A los once años comenzó a cantar con su papá, era músico amateur y les transmitía su pasión a ella y a su hermana. Sin embargo, empezó a ser mirada como "la rarita" de su hogar cuando su gusto por la cumbia y onda skater comenzó a contrastar con el folclore reinante en su familia.

Ese sello se profundizó cuando, al terminar la secundaria, se instaló en Tucumán para estudiar cine y cuando, bajo el seudónimo de "Juli K", incursionó en la movida tropical. Al no sentirse cómoda en ese universo, decidió cambiar su nombre y apostar sus fichas al reggaeton, su otro amor incondicional. Con el tiempo, la transición al rap, al hip hop y al trap se daría casi natural.

"Siempre fui la oveja negra de la familia, siempre me gustó la música diferente. Mi encuentro con el reggaetón comenzó cuando era chica y siempre tuve ganas de hacer algo así. Pero geográficamente me resultaba muy difícil, no encontraba productores. Pero con el tiempo fui buscando mi lugar. Todo tuvo su proceso, no fue fácil. A mí nada me pasó de la noche a la mañana. En Buenos Aires tuve que empezar de cero. No conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Tenía 23 años cuando llegué, ahora tengo 25", sintetizaba Cazzu hace unos meses en diálogo con La Capital de Rosario.

Su popularidad creció con fuerza gracias a la colaboración que realizó con Khea y Duki para el tema "Loca", y sus idas y vueltas con Bad Bunny, el puertorriqueño que con un remix potenció aún más el exitoso hit.

Con una hipnótica y sensual estética visual adolescente -vinculada al emo, al animé y al hardcore- y sus letras y personajes transgresores y empoderados, que oscilan entre el desamor y el despecho, el deseo y la repulsión, Cazzu logró construir una sólida amistad con otros referentes del trap y cautivar al público joven.

Su actitud aguerrida y su impronta feminista también la ubicó en un lugar destacado dentro del género.

"La gente me pone en el lugar que estoy. Prefiero la jefa a que me digan la reina, porque no me representa. No soy la reina de nada", manifestó Cazzu, antes de explicar el motivo de su apodo: "Creo que tiene que ver con mi actitud y la imposición del respeto. O me respetás o vamos a tener un problema. Creo que soy una persona que sabe plantarse".

No obstante, la cantante señaló que su fuerte personalidad no la "libró de las desigualdades ni del acoso".

En las últimas horas, la trapera canceló un show que tenía previsto dar en Villa Gesell, la ciudad que se encuentra conmocionada por el asesinatode Fernández Baéz Sosa, en manos de un grupo de rugbiers.

“Mis condolencias para los familiares de las/las víctima/as de actos tan inhumanos que hablan de una inmunda falta de amor al prójimo y de la primitiva sociedad en la que nos toca sobrevivir”, expresó a través de su cuenta de Instagram.

Recientemente, Cazzu mostró una nueva faceta: la de modelo. Fanática de los tops, los bodies estampados, medias hasta la rodilla, buzos XXL, pantalones anchos deportivos, del neón y del flúor, la artista se convirtió en la figura de una campaña que promociona una colección cápsula de la firma argentina Complot y Umbro, una marca deportiva británica.

