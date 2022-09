Quién es el cocinero patagónico estrella que deslumbra al país

“Solo, no existo”, contó, desde su pequeño restó en el fin del mundo.

¿Quién es Jorge? Jorge es un cocinero nacido en pleno corazón del Alto Valle, nieto, hijo y hermano de emprendedores ligados a la gastronomía que hoy, desde su rincón especial en Ushuaia, no se cansa de sorprender con sus platos.

Porque no es solo un plato lo que ofrece, cada vez que alguien ocupa una de las 24 sillas de su restaurante puede sentir, oler y vivir la vibra del lugar. Su magia. Su quehacer cotidiano. Porque cada ingrediente en su menú muestra un costado de esa tierra austral. La tierra de pescadores, de agricultores. Sin perder, tampoco, su raíz valletana.

“Cocino mucho con ingredientes locales, típicos, estacionales. Frutos secos, vinos de amigos, de productores de toda la región. En este momento, tengo en el menú una tarta de manzanas con corinto. Uso vinos de Mainqué, de mi amigo Hans de Noemia, de bodegas Schroeder, almendras de la zona. Siempre vuelvo, es el lugar donde nací”, explicó a LMN.

Jorge nació en Villa Regina, hace 41 años, y hace poco más de una década vive en la capital de Tierra del Fuego, con su pequeña de 5 años, Olivia, y su gran sueño: Kalma Restó. Su proyecto gastronómico fue elegido por un jurado que evalúa, además de los platos, la relación con los productores de cada región, el respeto por el medio ambiente y los habitantes originarios, y la integración con la comunidad. Fue distinguido con el Prix Baron B - Édition Cuisine.

El plato elegido por Monopoli fue Centolla del Fuego, gazpacho de zanahorias, ajo negro, cachiyuyo (un alga –considerada superalimento-que nace en el Beagle) y cassis maridado con Barón B Extra Brut-.

“Vengo de un linaje de cocineros. Ya mi bisabuela tenía su restaurante en Lituania y su hijo, mi abuelo, también fue un cocinero reconocido”, explicó.

Su abuelo, Leonardo Stankevicius, preparaba los mejores platos para Perón, fue chef ejecutivo del Palacio San Martín, y se lucía –ya hace añares- cocinando en la tele. Un día antes, en un diario, daban a la gente la lista de ingredientes para que todos pudieran seguir la receta desde la tele, recordó.

Su mamá, experta en pastelería alemana y bombones y helados, y sus cuatro hermanos no giraron la brújula: hoy van y vienen, entre la producción de rica cerveza, pastelería y hasta una heladería en General Roca.

Con uno de sus hermanos, “Daniel, el mayor, doctor en Química, trabajamos en distintas técnicas para aplicar en la cocina, investigamos y no nos cansamos de buscar métodos para llevar “los sabores hasta el cielo”, resaltó.

“Recibimos mucho turismo extranjero, mucha gente que busca y elige nuevas experiencias, comer bien, y para nosotros es el desafío. Acá estamos en la puerta de ingreso a La Antártida, (hasta Leonardo Di Caprio probó sus exquisiteces). Me siento un gran anfitrión de esta provincia, es el lugar que me adoptó, la isla me abraza”, destacó Monopoli.

monop cocinero.jpg

El dulce de leche, “un buen asado” y un ‘ping pong’ desde el fin del mundo

La cocina, el ‘misterio’ de los platos, un buen chef… ¿todos trucos que usan los cocineros para ‘ganar en el amor’?

Y… la verdad que sí.

Vas a un lugar y querés algo rápido: ¿un buen pancho o una hamburguesa?

Comida local, típica de un lugar. Pero bue… alguna hamburguesa de Mc Donalds me he comido!

Reconocés que es ‘verso´ lo de que cualquiera, con las sobras que tenga en la heladera, puede preparar un plato… excelente.

¡No! Es verdad, jaja.

Los cocineros le ponen a sus platos nombres larguísimos y rimbombantes… ¿para parecer más importantes o para cobrar más caro?

Por falta de seguridad en la cocina. Para mí lo simple es mejor.

Como argentino: ¿preferís el dulce de leche o un buen partido de fútbol?

El dulce de leche, mil veces.

¿Tus platos son obras de arte… o ‘comida rica’?

Mis platos son una rica comida y la gente que los come piensa que son obras de arte.

¿Te molesta que te pregunten boludeces?

Depende del grado de alcohol en sangre…

Si conocieras ya tu propia fecha de vencimiento… ¿qué sería lo último que quisieras comer?

Un graaan asado.

¿Un sueño? ¿Un desafío?

Que la gente sienta felicidad comiendo mi comida.

¿Qué personalidades, celebridades del mundo te gustaría que conozcan tu arte en la cocina?

No me importan las celebridades! Que se vayan todos a c… (risas)

¿Quién te gustaría (entonces) que pruebe tus platos?

¡Vos!

Reconocimiento a su cocina

Este año, los tres proyectos finalistas fueron elegidos por un notable jurado presidido por Mauro Colagreco, -su restaurante Mirazur, en la Costa Azul francesa tiene 3 estrellas Michelin, y una cada uno sus otros tres, Ceto, también en la Costa Azul, Côte, en Bangkok, y The K, en Suiza-; la cocinera colombiana Leonor Espinosa, recientemente distinguida como la Mejor Chef Femenina del Mundo 2022; la sommelier barilochense Paz Levinson actualmente radicada en Francia; y Martín Molteni, al frente del restaurante PuraTierra, y pionero en el rescate de la gastronomía autóctona y quien hizo miles de kilómetros en el país para conocer en persona los distintos proyectos.