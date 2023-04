Quién es el hermano súper famoso de Mauro Szeta

Mauro y Darío Szeta.jpg Mauro Szeta y su hermano filósofo, Darío Sztajnszrajber.

Darío es el hermano mayor. Tiene 54 años y le lleva 4 a Mauro. A pesar de la poca diferencia de edad, sus padres los mandaron a distintos colegios. Darío fue a un colegio privado y religioso. Mauro, a uno del estado y laico. Eso marcó grandes diferencias entre los hermanos.

"De chico me pelee mucho con la educación religiosa. Creo que la filosofía nació ahí, como un intento de separarme de eso. Y Mauro fue por otro lado. No es casual. Trabajamos en dos disciplinas muy distintas, que tienen que ver entre sí desde el poder de la pregunta" reconoció Darío ante Verónica Lozano.

Esa educación fue la que lo llevó a estudiar y recibirse de Licenciado en Filosofía de la UBA. Hoy es uno de los filósofos más reconocidos de la Argentina gracias a su tarea como divulgador y a sus publicaciones. Su libro Filosofía en 11 frases ya cuenta con más de 20 ediciones.

Darío suele acercar la filosofía a la gente con palabras fáciles de comprender. Lo hace desde los grandes medios, como la televisión o la radio; las plataformas virtuales; las conferencias y el teatro. Desde diciembre está presentando el diálogo performático Comer, pensar, amar: un viaje filosófico hacia los confines de lo humano junto a Soledad Barruti.

Siempre que tienen la posibilidad de hacerlo, los hermanos expresan su admiración mutua. "La verdad que Mauro es un tipazo. Yo lo sé porque me cruzo con un montón de compañeros de trabajo de él y no hay nadie que me hable mal, todos me mandan saludos", dijo recientemente Darío en un video que le dedicaron a Mauro sus compañeros de Telefé Noticias cuando el periodista cumplió 50 años.