"Les hermanes sean unides": Polémica por el Martín Fierro inclusivo

La nueva versión del poema no fue pasada por alto por la audiencia y de inmediato en las redes sociales encontró voces a favor y en contra. Uno de los primeros en manifestarse fue el actor Ivo Cutzarida, que en reiteradas oportunidades se mostró como un ferviente lector del poema y hasta fue a leérselo a los presos.

“Qué tristeza me dio ver nuestra obra literaria más importante mancillada de esta manera, nuestro idioma español tergiversado, que falta de respeto a José Hernández y a toda la cultura criolla y gauchesca”, escribió el ex galán en su cuenta de Twitter.

Embed

“Totalmente desubicado. Faltarle el respeto a un emblema de nuestra tradición nacional como es el Martín Fierro poniendo una prosa en lenguaje inclusivo demuestra que el progresismo no es mas que una ideología liberal y colonizadora”, “Hicieron mierda todo... Cada día más infeliz”, “Para esto los argentinos mantienen un canal de televisión público”, “No tengo nada contra el lenguaje inclusivo, ¿pero el Martín Fierro?”, fueron algunos de los comentarios en sintonía con la postura de Cutzarida.

Pero no todas fueron críticas. Sztajnszrajber también recibió mensajes de apoyo: “Me encantan los que lloran a José Hernández acá por el lenguaje inclusivo cuando la mitad, seguramente, no leyó el Martín Fierro y la otra mitad no leyó nada en su vida", “El profe de Seguimos educando del Canal Encuentro escribió los versos del Martín Fierro en lenguaje inclusivo . Qué es lo que tanto se horrorizan”, Tremenda clase de lingüística y lenguaje inclusivo. Los invito a verlo y recuerden, si no querés utilizarlo no estas obligado, pero sé tolerante con quienes sí. De paso, te lees un poco a Saussure".

Seguimos Educando es el programa que presentó el Ministerio de Salud luego de que se decretara la suspensión de clases en todo el territorio nacional y su principal objetivo es brindar continuidad en la enseñanza de los escolares. El proyecto incluye plataformas digitales especiales para aprender los contenidos de la escuela primaria y secundaria y programas que se emiten por la Tv Pública, Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Radio Nacional y Cont.ar para chicos de todas las edades.

LEÉ MÁS

"Sacamos a la filosofía de su lugar más académico"

El regreso a las aulas no será a corto plazo y se hará por zonas

Médicos pidieron al Presidente inclurir a 120 mil trabajadores

Jujuy habilitará los paseos en bibicleta