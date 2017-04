"Sacamos a la filosofía de su lugar más académico"

“La idea es hacer dialogar a grandes pensadores como Platón, Nietzsche y Derrida con nuestros músicos del rock rioplatense”, explicó Sztajnszrajber, y puso como ejemplo a Spinetta, Charly García, Fito Páez, Los Redondos y Soda Stereo. “Hay un ejercicio de deconstrucción de los géneros musicales que acompaña a la deconstrucción que hacemos en la filosofía. Nos peleamos con los lugares comunes, hacemos una fuerte crítica a la manera en que se vivencia el amor, el tiempo, el poder, las creencias, y ese desmontaje lo llevamos también a la música”, precisó el divulgador filosófico que mañana a las 21:30 se subirá al escenario del Teatro Español junto a Lucrecia Pinto, Guillermo Martel, Lucas Wilders y Juan Finger.

Desencajados tiene cinco años, ¿modificaron algo?

El eje es el mismo, no cambió. Lo que sí fuimos modificando fueron algunas canciones y algunos de los temas/textos. En los últimos dos años consolidamos un guión que es el que venimos repitiendo.

¿Por qué creés que la gente se acerca y se engancha con la propuesta?

Los que vienen saben a lo que vienen porque conocen otros proyectos en los que estamos, sobretodo Mentira la verdad. Saben que van a encontrar una propuesta de experimentación que saca a la filosofía de su lugar de solemnidad más académico y lo lleva a algo más espontáneo, cotidiano y emotivo.

—¿La filosofía es una cuestión para valientes dado que nos enfrenta con la incertidumbre constantemente?

No sé si valiente es la palabra. Tiene algo de riesgo. Valentía lo asocio más a alguien que cree dogmáticamente en algo y va adelante con eso. Yo creo que lo que despierta la filosofía es la posibilidad de salir de esas certezas tranquilizantes, de pelearnos contra lo farmacológico de nuestra sociedad de consumo que nos vende somníferos para estar más aletargados en nuestras prácticas. La filosofía tiene algo de provocativo o irreverente con esos valores que circulan como incuestionables. La filosofía desestabiliza todo, problematiza lo obvio. Es un ejercicio político. El poder se ejerce con más eficiencia en aquellos lugares donde nos han convencido de que no se hace política. La filosofía provoca ese extrañamiento de lo que antes pensabas como natural.

Venís de la docencia. ¿Cómo fue el pasaje de la filosofía del aula a los medios?

Mis clases siempre fueron teatrales y con una mirada en lo cotidiano. Cuando empezaron a surgir las propuestas en los medios no hubo un cambio de estructura, siempre entendí que la filosofía tenía que recuperar algo de su vocación originaria más teatral.

—Seguís en canal Encuentro. ¿Cómo es tu experiencia en la gestión de Cambiemos?

El canal cambió de órbita, dejó de formar parte del Ministerio de Educación y de alguna manera fue perdiendo su vocación pedagógica. Dejó de ser un canal de transmisión de contenidos educativos para convertirse en un canal cultural.

Mis programas los siguen repitiendo y estoy a la espera de que salgan los papeles para la nueva temporada de Mentira la verdad. Viene todo muy lento, pero en principio la idea es que esto continúe.

¿Cómo ves el país políticamente, teniendo en cuenta las marchas y contramarchas?

No creo que sea una cuestión cuantitativa sino más de modelos en pugna donde, por ahí, la mayor cantidad de gente puede estar de un lado, pero el control de ciertos medios para construir una conciencia colectiva desde la posverdad está del otro. No deja de ser una pugna de fuerzas. Lo que más me alarma es que en nombre de la democracia se proponga restringir la democracia. La democracia se hace con el que no piensa como uno. Luego se eligió un modelo que está generando una serie de desequilibrios sociales que son parte de su misma propuesta. Los que estamos del otro lado creemos que una sociedad no puede estar administrada por el mercado y dejar a tantos individuos afuera, tendremos que reinventarnos para dar batalla en la contienda electoral.

El sueño de un proyecto juntos

Darío se refirió a su hermano Mauro Szeta, periodista de policiales de C5N y Telefe, con quien fantasea hacer un proyecto de TV. “Tenemos una idea. Creo que un buen tema es la muerte de Dios, donde yo haría en análisis filosófico y Mauro intentaría ver quién es el asesino”, bromeó. Más serio, contó que hace un tiempo les propusieron hacer algo sobre fútbol. “Somos fanáticos, y lo gracioso es que podamos hacer un ciclo de un género que no es de ninguno de los dos”, dijo.