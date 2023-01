Quién fue el gran amor de la vida de Silvio Soldán

Silvio Soldán.mp4

Por su parte, Soldán no se tomó mucho tiempo para pensar debido a que su respuesta estaba clara en su cabeza: “El último, la petisa que tengo ahora, que se llama Susana. Es la antítesis de todas las mujeres que se han conocido en mi vida”.

Ante esta confesión, comentó cómo llegaron a consolidar la relación. “Me acosó durante años”, reveló. La frase sonó rara y por eso Juana Viale indagó: “¿Pero qué significa que te acosaba?”. A lo que Silvio Soldán explicó: “No, no malinterpreten. Me perseguía, qué sé yo, me mandaba regalos para mi cumpleaños, pasaron varios años eh”.

“Decía que estaba enamorada de mí, a mí no me interesaba porque además era totalmente distinta a las mujeres que me gustaban a mí en ese momento. Era chiquitita, bajita, no me llamaba la atención. Pero comencé a conocerla, y nos hicimos un poquito amigos, y después pasamos a otra cosa, y ahora estoy enamorado, y ella está enamorada de mí y nos sentimos muy felices”, cuenta con una sonrisa.

Silvio Soldán.jpg

En ese sentido, dialogó acerca de la convivencia. En ese momento, aclaró que no es partidario de ella: “Pero ella en su casa y yo en la mía, eso es maravilloso. No lo aconsejo, pero es lo que me gusta, a mí me hizo mucho bien”.

Por último, volvió a hablar de ella para describirla con un amor que se le nota hasta en el tono de voz: “Es una chiquilina para mí, pero es una mujer grande, tiene 54 años. Aunque al lado mío es una nena”.