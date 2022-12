Quién fue el primer novio famoso que tuvo la China Suárez

Nadie puede negarlo, la China Suárez es una de las mujeres más hermosas de la Argentina, y como está en el mundo del espectáculo desde tan pequeña, su trayectoria y su tiempo de famosa es digno de un experimentado, aunque en realidad solo tenga 30 años de edad. Es por eso, que no es extraño pensar que en todo su tiempo de famosa, fueron varios los hombres del medio que cayeron en las garras de su encanto.

Es que muchos creen que fue Nicolás Cabré el primer novio “conocido” de la China Suárez. La realidad es que el actor no está ni cerca de ser el primer hombre mediático que salió con la ex Casi Ángeles, todo lo contrario. Es que aunque si es verdad que Cabré fue el primer famoso con el que fue madre (de esa relación nació Rufina, mientras que de su relación con Benjamín Vicuña nacieron Magnolia y Amancio), el primer famoso con el que salió es un ex compañero de trabajo suyo.