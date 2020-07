¿Quién fue? Queman 14 vehículos durante el fin de semana

Cerca de las 6 de la mañana, personal de la Estación séptima de Bomberos se dirigió hacia Campana y Galicia en Villa Santa Rita por el incendio de dos vehículos que fue rápidamente extinguido.

Minutos más tarde, alrededor de las 6:25 de la mañana la Estación sexta de Bomberos de la Ciudad concurrió a Ramírez de Velasco al 1100 donde el fuego tomó un Volkwagen Gol y una camioneta Peugeot Partner.

Luego se detectó que otros focos ígneos se desarrollaban al mismo tiempo sobre rodados ubicados dentro del mismo radio. En Darwin al 800, las llamas se apoderaron de tres vehículos, entre ellos un Volkswagen Suran, en el que se produjo la explosión del tanque de GNC cuya onda expansiva provocó la rotura de vidrios en edificios adyacentes.

En tanto que en Darwin al 200, hubo dos motos incendiadas con afectación a otros autos, un Toyota Etios y un Peugeot 206. Otra moto fue incendiada en Vera al 1200, y afectó el espejo lateral de un auto Volkswagen Up estacionado a su lado.

https://twitter.com/pablofradkin/status/1287397053010780161 Con esta tranquilidad un tipo prendió fuego mi moto esta madrugada en Villa Crespo. Generó una explosión que se escuchó hasta Almagro y Caballito. Tuvo tiempo de quemar 6 motos y 7 autos en total, en la misma zona. Por suerte no hubo heridos ni muertos. Esto es tierra de nadie. pic.twitter.com/EFLQBf40go — el pradkin (@pablofradkin) July 26, 2020

Por su parte el Destacamento Chacarita de Bomberos de la Ciudad terminó de extinguir otro foco ígneo sobre una moto Zanella 110, en Camargo al 1200, el cual había sido sofocado previamente por vecinos.

En ninguno de los incendios se registraron personas lesionadas. El personal de la Comisaría Vecinal 15 B tomó intervención en los hechos de Villa Crespo, bajo la Fiscalía Criminal y Correccional 47, a cargo de Solimine, quedando caratulados como "averiguación incendio de vehículos".

"No lo podíamos creer", dijo una damnificada, a la que le destruyeron dos taxis. La mujer agregó que con otros vecinos a "un chico con un bidón de nafta de diez litros" en el lugar, que roció los autos y provocó los estallidos.

"A mí esto ya me pasó. Me agarraron una moto hace tres o cuatro años", dijo Alfredo, otro damnificado. "Nadie se hizo cargo de nada. Esa vez dijeron que lo habían capturado, pero o quedó libre y es el mismo, o lo soltaron y pasó esto de nuevo. Yo la verdad no sé qué voy a hacer, espero que el seguro o alguien se haga cargo, porque me dejaron sin nada", añadió en diálogo con Clarín.