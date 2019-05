¿Quiénes son la neuquinas que ganaron un premio Gardel y telonearon a Paul McCartney?

"Nos fuimos cuando teníamos dos años, volvimos de visita cuando teníamos 12 años y hace poco estuve en Cipolletti en la casa de un tío, de pasada, porque iba camino a la cordillera. En enero estuvimos a punto de ir a tocar pero al final no se cerró, pero tenemos una ganas tremendas de ir, ya se dará", dijo Gabriela, quien también se encarga de las bases electrónicas y le pone voz al conjunto que conjuga el ritmo del 2x4 con la electrónica e instrumentos clásicos como el violín y la viola.

"Nuestro papá está constantemente yendo y viniendo de Chile a Neuquén. Incluso fue profesor de la Universidad Nacional del Comahue", señaló sobre el también poeta Eduardo Palma Moreno. "En Cipolletti también nos quedaron familiares", añadió.

Las Rositas nació como trío en forma repentina en 2007 y hace cinco años pasó a ser un trío. "Estábamos arriba de un colectivo volviendo de un curso de música clásica que habíamos hecho en Brasil y un amigo de mi hermana la llamó para proponernos tocar en una milonga esa misma noche en Córdoba. Cecilia le dijo 'Aguantá a que lleguemos, nos pegamos una ducha y estamos allá'. Y se dio vuelta y nos dice: 'Chicas somos un trío y hoy tocamos'", contó incluyendo en su relato a Ana Belén Disandro (piano).

"Cada una se fue a su casa y nos encontramos a las 10 de la noche en la milonga y empezamos a tocar bajo el nombre de Rosita Melo, en homenaje a esa gran pianista que se abrió paso en un ambiente machista con sus composiciones. Después tuvimos que cambiarlo porque ya estaba registrado, y quedó Las Rositas porque la gente esa misma noche en la milonga nos empezó a llamar así", explicó.

Dos años después de ese improvisado debut, Las Rositas se convirtieron en la revelación Festival de Cosquín. "Eso fue maravilloso porque implicó un salto para llegar a más gente. Eso fue un impulso muy grande para nosotras", subrayó Palma.

"Nosotras al principio hacíamos acústicos y arreglos propios de los grandes maestros del tango y después empezamos a incursionar con la electrónica", contó, al tiempo que destacó la influencia del compositor y DJ uruguayo Luciano Supervielle y la agrupación Bajo Fondo que se plasmó en Tango Up, su segundo álbum donde incluyeron temas propios.

Cuando Universo paralelo, su tercera placa, aún no tenía el master final, las hermanas fueron convocadas por Paul McCartney para abrir el show que el ex Beatle dio en Córdoba en 2016 en el marco de su gira One On One. "Nos eligieron porque a la producción le había gustado este material, que por entonces era muy fresco y sólo consistía en maquetas. Algunos temas fueron estrenados adelante de 40 mil personas, nada menos", recordó la violinista al tiempo que destacó las alegrías que le dio el disco "mitad instrumental, mitad con voces en inglés y castellano", ahora distinguido en los Gardel.

"La importancia de este premio es enorme porque el disco es completamente independiente (nosotras nos autogestionamos) y compitió contra grandes artistas como Flavio Etcheto, Mistol Team, Brijow y Lola Granillo, a quienes tuvimos el gusto de conocer y hablar", celebró Gabriela, quien este lunes parte con su hermana rumbo a Europa para tocar en España, Italia y Francia.

"Este premio ha tenido tanta repercusión que se nos están abriendo más puertas en diferentes ciudades", dijo emocionada sobre su segundo tour por el viejo continente.

