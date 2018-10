Quiere bajar del pony a Laurita

“En el programa, la verdad, hay cosas que… de esto que me preguntaste recién, no me importa. Pero a veces entiendo que hay que jugar a que te importa”, se sinceró Laurita, que desde que debutó en su rol se peleó con Cinthia Fernández, Lourdes Sánchez, Mica Viciconte y Flor Marcasoli.

Detonante: “A veces hay que jugar a que algunas cosas te importan cuando no te importan”.

Ese comentario irritó al conductor del ciclo y tras ver la nota la atendió lindo: “Laurita, estás arriba de un pony, impresionante. Si no te importa lo que pasa en el Bailando quedate en la radio, andá a hacer Sugar a Mar del Plata y listo. Pero este ninguneo, así…”, dijo el periodista.

Luego continuó castigando a su colega: “Es parecido a lo que hizo Flor Peña con su tuit, que fue enojarse, tirar mierda para todos lados, y después no hacerse cargo. Si a Laurita no le gusta lo que pasa en el Bailando, se puede ir hoy mismo. Nadie la obligó. Este ninguneo permanente al Bailando, como si estuvieran por arriba de algo, vayan y hagan un éxito solas”.

Finalizando, fue tajante: “Laurita es Laurita gracias al Bailando”, porque de ahí salió. Es verdad que tiene todo el talento para sostenerlo, la gente la ama y la eligió. Levantó Sugar, que venía flojo con Siciliani, pero este ninguneo, no”.

Florencia Peña se enojó ¿y amagó con renunciar?

La actriz y jurado del “Bailando” explotó y contestó a los que la critican por su postura dentro del certamen. “Hay que estar jugando un juego de ataque permanente para que no te destruyan. Quizás es tiempo de diferenciarnos”, expresó la actriz en Twitter. Tras su descargo, Flor habló sobre esa reacción. “No fue para alguien en particular pero es algo que estoy percibiendo. No fui a Showmatch para eso y nadie me está pidiendo que sea agresiva”, remarcó en Los ángeles de la mañana. “Saben que estoy en contra absoluta de la chicana permanente, no de las discusiones, pero sí a meterme en cosas que no me corresponden”, agregó aclarando su postura de no generar polémica.

“No voy a ocupar ese lugar y no por eso no sirvo. Lo que yo vengo a aportarle al show no es lo que le aportaba ni Moria ni Pampita, porque yo soy otro ser. Así que no me chicaneen con eso”, finalizó.