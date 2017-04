"Quiero que la gente me conozca tal cual soy"

Una buena noticia: está seguro de que con ella va a poder aprender muchísimo y cumplir con todo lo que demanda el certamen, cuenta Ottavis, que aprovechó el feriado para escaparse unos días a Misiones, a las maravillosas Cataratas del Iguazú. Viajó con su hijo y sin compañía femenina. Después de la intensa y explosiva relación que tuvo con Victoria Xipolitakis se asume “soltero y muy tranquilo”. “La verdad es que estoy rodeado de afecto; con mis amigos y mi hijo tengo un montón”, dice.

Si gano, voy a donar el dinero a la Casa del Teatro, una institución que alberga a artistas jubilados y que hoy necesita ayuda”.

¿Qué opinó Francisco sobre que su papá va al “Bailando”?

Lo hablé bastante con él y lo primero que me dijo es que le gustaba la idea, pero que me tenía que preparar muy bien y entrenar. Me cuida mucho, me aconseja, me reta y opina de política con destreza. Siempre lo escucho porque siempre quiere que me vaya bien y también me apoyo mucho en él. Francisco es mi gran amor, pasamos mucho tiempo juntos: en general me acompaña a las reuniones de trabajo pero también, como este finde, solemos salir y viajar juntos. Está bueno que a los dos nos guste mucho el aire libre, el campo, los animales. Francisco es un personaje con el que me divierto mucho.

¿Qué te entusiasmó de la propuesta de Tinelli?

Más que nada para mí es un desafío, una propuesta y una oportunidad muy interesante. Estar en uno de los programas más vistos de la Argentina es un canal para que la gente pueda conocerme tal cual soy, en mi yo más natural. Es una manera de estar cerca y también de poder comunicar los proyectos y las iniciativas que vengo proponiendo durante mucho tiempo. Que tengo muchas. Además, no lo hago por la plata. Si gano, voy a donar el dinero a la Casa del Teatro, que es una institución que alberga a artistas jubilados y que hoy necesitan de nuestra ayuda. Ellos son los que desde chicos nos hicieron reír, emocionar, nos inspiraron, y hoy no la están pasando bien. Ojalá todos podamos encontrar el modo de ayudar.

¿Vos en la política encontraste un modo definitivo o te vamos a ver bailando en la pantalla muchos años más?

No (se ríe), la política es mi vocación y no la descuido. Bailar es un pasatiempo, mi hobby preferido. De hecho, estoy comprometido con muchos temas de la coyuntura. Estamos pensando en construir un nuevo espacio político opositor, un frente político grande que aglutine a más que los peronistas, a más que los kirchneristas, socialistas, radicales; que sea un frente antineoliberal, con nuevas bases para pensar al país.

¿Qué país pensás?

No podemos avanzar como país si no pensamos juntos en una verdadera reforma educativa y financiera de fondo. Hay que repensar todas las políticas en materia de recursos naturales porque no podemos seguir sentados desconociendo las alertas de la naturaleza. Las lluvias, las sequías y los temblores son señales de que estamos haciendo las cosas mal. En la legislatura estamos muy activos. Ya presentamos la ley de alquileres para que los gastos inmobiliarios, que hoy sólo los paga quien alquila sean compartidos también con el propietario. Estamos, por ejemplo, impulsando la ley para crear un laboratorio de alta complejidad en el país. La idea es que se pueda agilizar el proceso de donación de médula. Actualmente el estudio se hace en el exterior y demora más de 6 meses. También seguimos trabajando con especialistas y organizaciones para impulsar una ley contra la obesidad infantil en la provincia.

Volviendo al “Bailando”, los participantes suelen decir que el concurso es muy intenso, tanto emocional como físicamente, ¿ya empezaste a entrenar full time?

Arranqué hace una semana y ya puedo decir que lo estoy disfrutando. Mi coach es Leandro Gazzia y es muy bueno. La idea es poder entrenar todos los días e ir mejorando poco a poco. Desde ya aclaro que no pretendo estar a la altura de un bailarín profesional, pero cantar y bailar es lo que siempre hice cada vez que tuve tiempo libre. Actuar, bailar y cantar es lo que siempre me divirtió tanto como a otros les puede gustar jugar al fútbol, nadar, hacer deportes, leer o mirar series. Tampoco nunca me dio temor contarlo. Soy un convencido de que la vida es mucho más linda cuando intento ser feliz y me ocupo de buscar la felicidad en los demás. Y el arte justamente es un medio para serlo. Lo importante es que bailar es algo que nos hace bien a todos, y las cosas que se hacen bailando y cantando salen bien.

¿Y cuál imaginás que va a ser tu fortaleza artística?

No sé, porque tengo claro que estoy muy lejos al lado de los verdaderos bailarines que se presentan. Pero llevo lo que soy y creo que voy a poder estar tranquilo frente a un jurado que puede ser duro. Llegarle a la gente y que sepan que pueden contar conmigo es mi mayor destreza.