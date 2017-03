"Quiero volver a estar en pareja porque solo me pierdo un poco"

Paula Bistagnino

Es galán, lo sabe y le gusta. Sidney Sampaio es Josué, el actor que se destacó en Moisés y los diez mandamientos por su belleza y ahora ha conseguido su propio protagónico en la continuación de la novela, que también se emite por Telefe y que relata cómo hará Josué para guiar al pueblo a “la tierra prometida”. Simpático y amable, el actor disfruta de la popularidad que adquirió recientemente en la Argentina y habla de todo: su claustrofobia en ascensores y aviones, sus supersticiones, su fe religiosa y su intensidad para el amor.

-Sin duda Josué es un paso arriba en tu carrera. ¿Cómo lo vivís?

Para una responsabilidad tan grande es importante una dedicación muy grande. Me concentré mucho, investigué mucho, estudié mucho y estoy muy contento con el gran éxito en muchos países… Estoy metido con todo en esto.

-No es la primera vez que hacés un personaje bíblico. ¿Sos una persona religiosa?

Sí, mucho. Tengo una familia muy religiosa y soy una persona de fe. Creo que eso me ayudó mucho para recorrer este camino. Pero no es que haya buscado trabajos religiosos, ellos terminaron buscándome a mí. Entonces acepto y sigo.

-El personaje es la continuidad del de Moisés. ¿Cuál es la diferencia entre aquel Josué y este?

Era un gran discípulo, muy seguidor y disciplinado, pero sin la madurez ni la experiencia de un líder. Él fue aprendiendo esto y tuvo un gran mentor, que es Moisés, y tiene como desafío lograr conquistar la confianza de todas esas personas para que lo sigan. Y entonces va a empezar a desarrollar una estrategia, con inteligencia y con el amor que tiene por todo ese pueblo.

-Tu personaje se convierte en un líder, ¿cómo sos vos en tu vida personal, un líder o un seguidor?

Ahora soy más un líder, pero antes no lo era. También fui aprendiendo con este trabajo que me hizo crecer y confiar mucho más en mí. Ser actor y asumir estos desafíos me hizo hacer estos cambios.

Vos habías audicionado para Moisés y no quedaste...

Sí, pero en realidad ellos ya tenían a Gilherme para Moisés, pero en Brasil te hacen audicionar para el papel protagonista aunque estén buscando al otro. Además, gracias a ser Josué hice tres novelas. Gilherme hizo una (se ríe).

Es tu primera vez en la Argentina porque no estabas en las visitas del otro elenco. ¿Cómo lo vivís?

Es impresionante lo que ha pasado y lo que pasa con nuestras novelas en la Argentina. Lo vivo con mucha emoción. Sólo había venido de luna de miel y ahora estoy conociendo otra cosa, todo el cariño del público.

¿Con qué parte de la trama te sentís más identificado?

Siento que es una gran historia de liberación y de fe. Y en ese sentido es una historia inspiradora y que sí, me hace sentir identificado.

Estuviste en varios reality shows de baile y hasta de cocina, que lo ganaste…

Sí, y en el de baile iba primero pero lo tuve que dejar porque tenía que grabar una novela. Pero me encantan los realities, porque en los dos aprendí un montón. Yo ya cocinaba, pero ahí aprendí un montón y me perfeccioné. Y en el del baile también.

¿Sos competitivo?

Sí, claro, y quiero ganar. Eso es también lo divertido de estos concursos. De todas maneras me gusta la competencia sana y sin trampas ni engaños, porque compitiendo uno evoluciona. Igual mi objetivo es la victoria.

Sabés que sos un galán acá…

No me molesta que me pongan en ese lugar, pero creo que sólo con la belleza no alcanza. Hay que completarlo con otras cosas. Y creo que trabajo y me esfuerzo como para que no me dejen sólo en ese lugar, que es en el que te colocan los medios. No podría renegar porque sé que eso es parte de mi profesión.

Ahora que sos protagonista estás cada vez más en las revistas y se habla de tu vida privada. ¿Cómo te llevás con eso?

Entiendo que eso también es parte de mi profesión, aunque soy un poco tímido y bastante reservado. Trabajo para el público y hay muchas fanáticas, entonces hay algo de eso que uno tiene que responder y devolver. Soy solícito con eso.

Tenés un hijo chiquito, ¿lo cuidás de la exposición?

No lo expongo pero tampoco me vuelvo loco con que no quiero que le saquen fotos. Dejo que le saquen fotos porque tampoco es todo el tiempo. Sí que creo in excesos.

-¿Es verdad que tenés algunos TOC y manías?

Sí, muchos: no viajo en el fondo del ascensor y en los aviones siempre cerca de la salida. Necesito saber que si quiero puedo escapar. Otra es que jamás pongo los zapatos boca abajo: si quedan así cuando me los saco, los doy vuelta y les pongo la suela contra el piso (se ríe). Y varias cosas más.

-¿Por eso te separaste?

Jajaja.

¿Te gustaría volver a estar en pareja?

Sí, me gusta estar en pareja y compartir la vida, disfrutar con alguien. No con cualquiera, claro, porque no tengo la necesidad de estar con alguien. Pero sí quiero estar con alguien, es lindo tener alguien que te acompañe y te apoye… Pero, además, cuando estoy solo me pierdo mucho.

¿Cómo ves a las mujeres argentinas?

Muy bien, muy bien. Son muy bellas, pero no sólo eso: son mujeres inteligentes, que me gusta cómo piensan, sus ideas, su libertad y también como piensan políticamente. Son un pueblo muy lindo.