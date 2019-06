Quintriqueo incluso deslizó que el legislador rionegrino supo actuar como “operador” de proyectos de leyes y fue funcional a las políticas de Macri.

“En términos electorales no suma, en Río Negro no ha tenido un gran desarrollo electoral, no es alguien que aglutine gente”, observó al tiempo que indicó: “Electoralmente a Cambiemos no le suma, es más de lo mismo”.

