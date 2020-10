"Quisiera que me recuerden": 10 años sin Néstor Kirchner

“Quisiera que me recuerden”

"Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme.

Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados. Porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor.

Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes.

Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes.

Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.”

Este poema podría ser la representación de su gestión que volvió a sentar al peronismo bajo el nombre Frente para la Victoria en el sillón de Casa Rosa (2003-2007). Más allá de las diferencias, el carácter político de Kirchner fue respetado por propios y extraños. Además, existe un conceso acerca de que supo timonear el barco en una de las tormentas más intensas que sufrió la economía argentina en las últimas décadas.

A kirchner presidente.jpg

En 2003, al poco tiempo de asumir, promovió al Congreso de la Nación la anulación de las "leyes del perdón y punto final", que garantizó hasta ese año la impunidad a los acusados de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983). Esa ley permitió -por ejemplo- que Jorge Rafael Videla, uno de los presidentes defactos que tuvo el país, cumpliera la pena efectiva en prisión hasta su muerte en mayo del 2013.

A los meses, el 24 de marzo de 2004, pidió "perdón en nombre del Estado" argentino por los crímenes de la dictadura. La ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que ofició como el mayor centro clandestino de detención y tortura del país, fue reconvertida bajo su gestión en un Museo de la Memoria.

En ese mismo día, Kirchner mandó al jefe del Ejército a descolgar el cuadro del ex dictador Videla del Colegio Militar. Un acto recordado por la reivindicación a la democracia.

Quienes encuentran en Néstor un referente hacen referencia a la "conquista de derechos" como una de sus principales virtudes. Según publicó el diario británico BBC, Kirchner recibió un país con más del 17 por ciento de la población sin empleo y durante los 12 años de gestión (junto a las dos de Cristina) ese índice bajó al "siete por ciento".

Además, este medio internacional describió: "Uno de los mayores logros fue la capacidad para movilizar a los más jóvenes, una franja de la sociedad que desde la década de los 70´ se había mantenido apolítica".

image.png

En el año 2005 se logró ampliar la cobertura previsional que permitió que 2,5 millones de jubilados puedan obtener una pensión. De esta forma, la Argentina pasó a ser la segunda con mejor sistema previsional de Latinoamérica.

Bajo estas políticas y alineado a varios otros países de la región, Kirchner fue de los que impulsó el fortalecimiento del Mercosur y el recordado rechazo al ALCA en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata de 2005.

ALCA.jpg Lula, Hugo Chavez, Nestor Kirchner y Cristina Fernández.

Hace diez años, durante la madrugada del 27 de octubre, el ex presidente y ex gobernador de Santa Cruz (1991-2003) sufrió una descompensación mientras se encontraba en su residencia familiar en El Calafate. Según explicó su médico personal, Claudio Cirille, al diario La Nación: "Él estaba acostado en la cama con un pijama celeste. El médico presidencial le hacía masaje cardíaco, pero el aparato que registra la actividad cardíaca no daba señales. Le levanté los párpados, miré las pupilas: tenía midriasis total bilateral. Ahí supe que ya estaba muerto".

Entre las políticas que empleó durante cuatro años desde el sillón de Rivadavia, su militancia y la duda que planteó en mayo del 2005, el escritor uruguayo Eduardo Galeano le respondió con un texto. En él, aseguró que "Néstor Kirchner es un fuego que será muy difícil poder apagarlo".