Jeremías, el más chico de tres hermanos, ya fue internado cinco veces debido a su adicción pero nunca logró mantenerse sobrio demasiado tiempo. Para Pablo, su papá, a esas instituciones “sólo les interesa cobrar” y simplemente someten al adicto a otra droga. Sobre lo ocurrido en su casa, contó que su hijo había llegado alterado, quería dinero para comprar droga. Pablo se había ido a trabajar y en la casa había quedado su esposa sola. “Creía que lo iba a poder controlar”, dijo.

Cuando vio en el estado en el que estaba su hijo, llamó al 911. Luego lo enfrentó intentando apaciguarlo, pero fue imposible. “Cuando está en ese estado es irreconocible”, lamentó y destacó que, sobrio, su hijo es un chico muy solidario y habilidoso. “Le pegué, llamé de nuevo a la policía”, continuó Pablo. Entonces tomó la vieja escopeta de su padre y le apuntó para asustarlo. Disparó al piso y una de las perdigonadas lo lastimó en un pie. Llamó otra vez a la policía y esta vez, además, pidió una ambulancia. El hombre fue arrestado.

Cuando llegó a su celda, vio a otros chicos en los que reconoció la misma adicción que tiene su hijo y se lamentó que para el Estado importe más su escopeta de 70 años sin papeles que Jeremías y tantos otros como él. “Cuando quiere consumir, no nos reconoce. Quiere consumir y no importa de qué manera sea. El Estado lo sabe, pero no está capacitado para contenerlo. Pero todavía no es tarde para que ayuden”, advirtió amargado.

Le disparó a un nene en la cabeza

Un nene de 8 años fue gravemente herido de un balazo en la cabeza en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, por el dueño de una casa a la que la víctima le había tirado piedras con una gomera.

El chico, de nombre Alejandro, fue asistido en una Unidad de Pronta Atención de la zona y derivado al Hospital de El Cruce, en Florencio Varela, donde permanecía internado en estado delicado.

El agresor, Alberto Puntano (53), está detenido en la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora, acusado de “tentativa de homicidio”.