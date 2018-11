Quiso matarla y le bajan la pena por una frase copy

A pesar de que el Cuerpo Médico Forense confirmó que Erika tiene una discapacidad para caminar, la Justicia dictaminó que el hombre no quiso asesinarla. La expresión “te vas a acordar de mí” significaba que Petrillán no tenía como intención matar a Gallego, si no “cómo se acordaría de él” si estaba muerta.

Los magistrados Miguel Donnet, Mario Vivas y Alejandro Panizzi ponderaron “la actitud del autor durante la ejecución del hecho, que no avanzó hasta quitarle la vida, sino que le dijo que se acordaría de él”. También fue un indicio de que no tuvo intención de matar que en la “habitación hubiera un menor, al que Petrillán vio, que podía dar aviso del ataque o pedir auxilio, y que detuviera la agresión sin que mediara un acto o acción de un tercero”.