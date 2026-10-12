Alerta meteorológica: nueve provincias bajo advertencia por tormentas, lluvias, nieve y viento

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este lunes. Mendoza y Misiones tendrán las condiciones más intensas, mientras que también se esperan lluvias, nevadas y ráfagas fuertes en otras regiones.

Este lunes nueve provincias están bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para este lunes 12 de octubre en distintas regiones de la Argentina. El mapa oficial advierte sobre fenómenos de diferente intensidad, con tormentas fuertes, lluvias persistentes, posibles nevadas y vientos intensos. Mendoza y Misiones concentran los avisos de nivel naranja, mientras otras provincias permanecen bajo alerta amarilla.

La advertencia alcanza a sectores del norte, el oeste y la Patagonia, aunque las condiciones previstas varían según la zona y el fenómeno meteorológico.

De acuerdo con los avisos difundidos para este lunes, las provincias alcanzadas por las alertas son las siguientes:

Mendoza: rige una alerta naranja por tormentas en sectores de la provincia y una amarilla en el norte por el mismo fenómeno. Además, hay advertencia amarilla por nevadas en la zona cordillerana.

Misiones: el este provincial se encuentra bajo alerta naranja por tormentas, mientras que el oeste tiene una advertencia amarilla.

San Juan : hay alerta amarilla por tormentas y nevadas, principalmente en sectores del oeste provincial.

Neuquén: rige una alerta amarilla por tormentas en parte del territorio y otra por lluvias en el este de la provincia.

Río Negro: se emitió una alerta amarilla por lluvias en sectores del territorio provincial.

Salta: hay una alerta amarilla por vientos fuertes en sectores de la provincia.

Aunque los avisos se extienden sobre distintas jurisdicciones, no abarcan necesariamente la totalidad de cada provincia. El área afectada y el horario de vigencia dependen del fenómeno anunciado por el organismo nacional.

Dónde rige la alerta naranja y qué se espera

El nivel naranja, identificado por el SMN con la indicación “Preparáte”, señala la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

En Mendoza, Neuquén y el este de Misiones se esperan tormentas fuertes o localmente severas, con posible caída de granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían ser mayores en forma puntual.

Alerta amarilla: las otras provincias alcanzadas

El nivel amarillo, identificado como “Informate”, advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Además de los sectores de Mendoza, Neuquén y Misiones, el detalle de las advertencias incluye:

Río Negro : alerta amarilla por tormentas, con lluvias abundantes en períodos cortos, posible granizo y ráfagas.

San Juan : alerta por tormentas y nevadas en el oeste provincial.

San Luis : alerta por tormentas de variada intensidad.

Jujuy: alerta por vientos fuertes en el oeste.

Salta: alerta por vientos fuertes en el oeste.

Catamarca: alerta por vientos fuertes en el oeste.

Tucumán: alerta por vientos fuertes en el noroeste.

En las áreas alcanzadas por el aviso de viento, se esperan velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. En las zonas cordilleranas de San Juan y Mendoza, las nevadas podrían acumular entre 15 y 30 centímetros.