Rally Mundial: Accidente y bronca en Montecarlo

Suninen marchaba a buen ritmo en el mojado y complejo asfalto del tramo Saint-Disdier - Corps (20,58 km). Sin embargo, un exceso en un zig-zag que presentaba el camino hizo que impactara un montículo de tierra, volcara y después se desbarrancara a la vera de la cinta asfáltica. Por fortuna tanto él como su navegante Mikko Markkula no sufrieron consecuencias.

El temprano incidente y la pronta eliminación de uno de los dos autos del equipo desataron la bronca del responsable de la escuadra de Cumbria, Richard Millener. “Por lo general, no me cuesta resumir la reacción, pero eso no es lo que queríamos. Lo siento mucho por el equipo, para ser honesto trabajamos muy duro durante las últimas cuatro semanas para venir aquí. Pasamos cuatro días probando y así es como nos recompensan… Realmente es bastante decepcionante”, sacundió.

Y continuó: “Es genial establecer ese tipo de tiempo, pero la intención era llevar dos coches a la meta y ni siquiera lo hemos logrado en una etapa. Después de todo lo que hemos hecho para llegar aquí, realmente es una gran patada en los dientes".

Sobre el rendimiento de Suninen, Millener hizo en hincapié en que había que tomarse el comienzo con calma. “No le quito que esté haciendo un gran trabajo en la etapa, pero dijimos justo antes de salir de aquí que es un rally largo. Pero esta vez no, es corta", concluyó.