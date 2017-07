Randazzo quiere un PJ con "dirigentes sin prontuario"

Buenos aires.- Florencio Randazzo destacó ayer la necesidad de avanzar hacia un peronismo “revitalizado, moderno, con gente nueva, con dirigentes que no tengan prontuario, y eso es lo que estamos llevando adelante”. El ex ministro de Interior y Transporte entiende que “lo que hace que la gente desconfíe de los dirigentes son las conductas poco transparentes”. También advirtió que actitudes como la del presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, quien “tiene responsabilidad dentro del partido” y a la vez participa como precandidato dentro de Unidad Ciudadana (el frente liderado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner) hacen “poco creíble” al justicialismo.