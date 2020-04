Recapacitó por el encierro y liberó a sus pajaritos

En las imágenes, se puede ver cómo tomó a cada uno de los pajaritos y los liberó, con la voz quebrada. Antes de soltarlos, les habló emocionado a sus pajaritos y reflexionó al borde del llanto: "Bueno, aquí tenemos a estos pobres animales que en los días que llevo encerrado comprendo lo que es estar privado de la libertad. Estos animales se merecen ser libres".

Luego, el español concluyó con un pedido de disculpas para su mascotas. "Lo único que pido es que me perdones por los días que has estado encerrado", dijo, dejando un impactante mensaje de concientización sobre los animales en cautiverio o que están en malas condiciones de vida. El video, que fue compartido por el usuario de Twitter @ibonpereztv, se hizo viral en las redes sociales y ya se acerca a las 400 mil reproducciones. Por el momento, al menos en las redes, no han aparecido otros casos de "liberación" de aves.

El momento de la liberación de los pajaritos se viralizó en las redes.

