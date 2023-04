Recién separada, Edith Hermida se puso de novia: "Estoy muy feliz con mi compañero"

“Empecé en julio del año pasado y empezamos hablando. En realidad, hace poco tiempo que salimos, pero si empezamos a conocernos de alguna manera como profesionalmente el año pasado y bueno, este año empezamos. Digamos que es una relación del 2023”, agregó respecto a hace cuanto tiempo empezó el amor.

9Xs2uinU8WC6AbEP.mp4 Edith Hermida contó todo sobre su nueva pareja

Por otro lado, también se abrió y reveló: “Yo no soy muy de andar diviertiendome mucho tiempo, ósea, soy de estar sola mucho tiempo. Tuve una relación muy linda con el papá de mi hija, con quien hace rato estábamos muy distanciados hasta que finalmente decidimos poner las cosas en orden, pero hacía mucho tiempo que ya estábamos separados”.

“Y nada, estaba tranquila sola yo. No tenía la necesidad de salir con alguien. Pero bueno, se dio, y me costó darme cuenta que me gustaba”, continuó contando Hermida.

En cuanto a como nació la relación confesó: “Yo lo encaré. Para año nuevo le dije mirá pasan cosas. El no estaba ni comprometido ni casado ni nada, y yo también en ese momento ya estaba sola. Entonces le dije ‘no importa lo que te pase a vos, a mi me pasa esto’”.

“Él me dijo ‘bueno’, y se quedó callado. Se asustó. Entonces después le mandé un mensaje y le dije ‘viste lo que te dije la vez pasada, olvidate’. Porque claro, teníamos que seguir trabajando, pero al final bueno, si pasaban cosas”, finalizó su relato.